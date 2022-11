Escasez de lluvias y altas temperaturas afectarán a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa en noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones inferiores a las normales afectarán en especial a Entre Ríos y el este y sudeste de Santa Fe y las altas temperaturas al oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, de acuerdo al reporte.

El informe, elaborado el 28 de octubre pasado, se refiere a los niveles de precipitación y temperatura que habrá en lo que queda de la primavera y el inicio del verano en la Argentina.

El pronóstico no refiere valores y "no es indicativo que no puedan haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos", detalló el SMN.

La provincia de Buenos Aires tendrá temperaturas superiores y precipitaciones inferiores a la normal, de acuerdo al reporte. En el norte bonaerense se acentuará la escasez de lluvias y en el oeste las altas marcas térmicas.

También la mayor parte del territorio entrerriano sufrirá precipitaciones inferiores a la normal, al igual que en el este y sudeste de Santa Fe. En ambas provincias se registrarán además temperaturas superiores a la normal en el trimestre.

Córdoba y La Pampa también sufrirán temperaturas superiores y precipitaciones inferiores a las normales durante el trimestre, mientras que el bajo nivel de lluvias se extenderá al norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y el noreste de Salta.

En tanto, en gran parte de las provincias de Río Negro y Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las lluvias serán de normales a inferiores a las normales.

Neuquén, Río Negro, Chubut y el norte de Santa Cruz tendrán además temperaturas superiores a la normal.

En Mendoza y San Luis las temperaturas serán de normales a superiores a las normales, mientras que en La Rioja, Catamarca, Tucumán, gran parte de Salta y Jujuy las marcas térmicas serán de normales a inferiores a las normales para el trimestre.

(Télam)