La justicia de Catamarca informó hoy que la mujer arrestada ayer luego de un procedimiento antidroga en el que se secuestraron frascos vacíos de la vacuna AztraZeneca es una "ayudante de enfermera" que inmunizaba a personas en el nodo de vacunación del Predio Ferial y que los frascos no pertenecen a una "falta de stock" sino a dosis "ya inoculadas".

En la jornada de ayer, durante un operativo antidrogas en un vivienda ubicada al norte de la capital catamarqueña, la policía secuestró más de 60 frascos vacíos pertenecientes a vacunas contra la Covid-19 y detuvo a una mujer a la que posteriormente se identificó como una auxiliar de enfermera que trabajaba en el Nodo de Vacunación del Predio Ferial de esa provincia

"Cerca de 60 frascos de la vacuna AztraZeneca estaban vacíos en poder de una enfermera, de cualquier manera no corresponde que eso este en poder de ella", dijo hoy a la prensa el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras.

En esta línea, el magistrado explicó que "ella quedo arrestada en el domicilio pero está bajo nuestra disposición, seguramente comenzaremos a convocar a la gente involucrada para saber qué fue lo que pasó, pero en principio es una irregularidad manifiesta, porque hay protocolos que protegen y determinan cómo deben manejarse los frascos", dijo el juez.

Por su parte, la directora provincial de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de Catamarca, Silvina Fullana, señaló que los frascos secuestrados no corresponden a un faltante de vacunas.

"Los frascos que se encontraron en el domicilio no contenían ninguna dosis de vacuna, no corresponden a faltantes de vacunas, nosotros no tenemos ningún faltante en nuestro stock. Los frascos eran de dosis que ya habían sido inoculadas", dijo la funcionaria en diálogo con radio Valle Viejo.

En esta línea, Fullana señaló esta vacunadora, en vez de realizar el procedimiento que nosotros tenemos cuando ya se han utilizados las dosis, de descarte de estos envases, decidido llevarlos a su domicilio".

Finalmente, la funcionaria advirtió que "esta persona no pertenece a la planta permanente del estado, cumplía esta función de vacunadora porque es auxiliar de enfermería en el Nodo del Predio Ferial".

(Télam)