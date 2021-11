Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), votó este domingo junto a su perra guía Cleo, a la que definió como su "compañera inseparable", y destacó la importancia de que "la sociedad identifique herramientas para la autonomía de la personas con discapacidad porque eso ayuda a cambiar la mirada".

"Votar hoy con Cleo significa que las distintas herramientas para la autonomía de las personas con discapacidad van siendo reconocidas por la sociedad en su conjunto", aseguró Galarraga a Télam en la Escuela Primaria Nº156 en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, donde sufragó.

Galarraga es ciego y es el primer funcionario con discapacidad al frente de la Agencia, lo que, evaluó, "ayuda a cambiar la mirada sobre la discapacidad, que es la gran transformación que estamos impulsando".

El hombre de 50 años llegó esta mañana a la escuela con Cleo, una labradora negra de seis años que lo acompaña desde hace cuatro años y medio, y se caracteriza por ser "súper cariñosa y sociable".

"Somos inseparables", afirmó Galarraga, quien es licenciado en Comunicación y periodista, mientras caminaba tomando la manija del arnés que usa Cleo, lo que le permite sentir el movimiento de todo el cuerpo del animal.

"Yo confío en ella totalmente de que me va a llevar por un lugar seguro por donde siempre podamos pasar. Y eso lo confirmo cuando hay gente que me dice: 'te hizo esquivar esto' y yo ni me entero", contó riendo.

Con la guía de Cleo, que avanzaba tranquila por los pasillos de la escuela captando las miradas de los votantes más curiosos, Fernando llegó hasta su mesa de votación.

Allí ingresó al cuarto oscuro con su perra y Georgina, una compañera de la Andis, que le leyó las boletas.

En la Argentina, la ley 26.858 establece el derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, a toda persona con discapacidad acompañada por un perro guía o de asistencia.

Tras depositar el sobre en la urna, Fernando recordó lo distinto que era para él ejercer su derecho a votar décadas atrás cuando "no existía ninguna información al respecto".

"Yo voté por primera vez en 1989, las segundas elecciones presidenciales en la democracia, y había que discutir con las autoridades de mesa para que dejaran que alguien te acompañara", indicó.

En ese entonces, el presidente de mesa era el único que podía acompañarlo y le decía: "¿A quién querés votar?", a lo que Fernando respondía que debía indicarle todas las boletas y dejarlo elegir solo.

"Esto de hablar y elegir por el otro es algo que todavía ocurre y tenemos que erradicar. Y ni hablar de mecanismos más complejos de accesibilidad, como información en braille y otras cuestiones que hoy se están pensando como herramientas concretas y no existieron en la Argentina hasta las elecciones del 2011", precisó.

"Tenemos registradas más de un millón de personas con discapacidad habilitadas para votar y queremos que todas asistan", afirmó y sostuvo que de cara a las elecciones presidenciales del 2023 el "gran reto es implementar herramientas de accesibilidad dentro de las boletas mismas porque yo hoy necesito entrar con una persona de apoyo porque no veo".

Para estos comicios, la Agencia puso a disposición por primera vez un servicio de interpretación en lengua de señas por videollamada que cualquier persona podrá solicitar desde su propio teléfono celular.

Esta nueva herramienta se suma a otras medidas de accesibilidad electoral como el cuarto oscuro accesible, la prioridad de voto y el voto asistido que están dirigidas a personas con discapacidad, gestantes y adultos mayores.

Para solicitar el servicio de interpretación en lengua de señas por videollamada hay que enviar un mensaje de WhatsApp al número 11-5728-4011. Por consultas o dificultades al momento de votar, se puede pedir asesoramiento por WhatsApp a través del número 11-2478-4746. (Télam)