Marcelo Biondi, abogado de Néstor Zelaya, acusado de liderar la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", investigada por explotar laboralmente a jóvenes en recuperación de adicciones, aseguró hoy que esa imputación "es absolutamente descabellada".

"Mañana voy a ver el expediente y en base a eso diagramaré la defensa pero en principio todo esto suena absolutamente descabellado", dijo Biondi frente la la comisaría primera de Berazategui, en donde se encuentra detenido su defendido.

El letrado manifestó que siguió "varios casos de este tipo pero Zelaya es absolutamente inocente" y destacó que "el Teto Medina colaboraba con la comunidad pero todo esto me suena muy descabellado, por los testimonios que me llegaron no parece configurarse delito de explotación laboral".

"Zelaya es la persona encargada de todo el complejo. Está en una situación traumática pasando el peor momento de su vida porque de ayudar a la recuperación de adictos, ahora está detenido", sostuvo.

Y agregó: "Todos los testimonios de familiares de personas que están en la comunidad hablan de agradecimiento, no veo delito, mañana tendré acceso al expediente. Zelaya no va a declarar mañana, lo hará en los próximos días cuando pueda ver bien la acusación".

"El lugar estaba inscripto como comunidad terapéutica aunque aún no estaba formalizado el trámite, pero no es si estaba habilitada o no, acá hay que ver si hubo delito", dijo Biondi

Néstor Zelaya, Marcelo "Teto" Medina y otras 15 personas quedaron detenidas hoy acusadas de explotación laboral y reducción a la servidumbre a los jóvenes que concurrían a la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", con sede en Berazategui, Florencio Varela y Córdoba, para recuperarse de sus adicciones.

(Télam)