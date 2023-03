(Por Agustina Ramos) La directora del Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), Julia Epstein, destacó que las y los jóvenes no deben asociarse exclusivamente a temas como "género y medioambiente", sino que también tienen que estar presentes para hablar de "desarrollo productivo, minería, salud mental" para ampliar los temas "que nos quieren hacer discutir".

"Hay un reclamo pero también una responsabilidad nuestra de formarnos para no estar discutiendo solamente el lugar de los jóvenes, sino también desarrollo productivo, minería, salud mental: un espéculo un poco más grande que lo que nos quieren dejar para discutir", dijo Epstein en una entrevista con Télam donde abordó las problemáticas de las y los jóvenes de hoy.

La joven de 21 años, que creó y lideró una organización en el Colegio Nacional de Buenos Aires con la que llegó a ser presidenta del centro de estudiantes, hoy estudia Economía y Derecho en la Universidad de Buenos Aires y es funcionaria pública.

Al Injuve ingresó como titular en septiembre del año pasado para ocupar un puesto que desde la creación del Instituto en 2018 siempre fue asumido por jóvenes, pasando previamente por la Dirección Nacional de Proyectos Especiales del Ministerio de Turismo y Deportes.

"Enferma" de Boca, lleva tatuadas la palabra "Xeneize" en el brazo derecho y la figura de Román Riquelme en su pierna, además de un termo y un cuadro en su oficina, donde en su escritorio también resaltan unas orquídeas blancas y lilas que son de su devoción.

En su recorrido por una primaria pública y su secundario, observó "el desfinanciamiento en la educación todos esos años" en al ciudad de Buenos Aires, mientras se desarrollaban a la par demandas masivas del feminismo como el primer Ni Una Menos en 2015 o la ola verde, lo que la llevó a involucrarse con ciertas demandas y luchas.

-Télam: Otras generaciones aspiraban a una casa propia, ¿a qué te parece que aspiran los jóvenes hoy? ¿Cómo es su situación de vivienda y de empleo?

-Julia Epstein: Mala. Eso es innegable y yo creo que es un fenómeno global. La pandemia rompió todas las mediciones y los puntos que nosotros teníamos. A raíz de eso empezaron a desordenarse ciertos factores que antes eran más accesibles. El alquiler es uno de ellos. Luego de la pandemia se disparó a precios irrisorios acompañados de un proceso inflacionario grande que se está viviendo en todo el mundo.

Creo que el gran problema hoy es esa 'cadena' que nosotros siempre decimos de tener: un empleo bien remunerado, en buenas condiciones, que te alcance y que te permita estudiar, que te permita independizarte y mudarte solo. La generación de nuestros padres decía 'bueno, yo puedo tardar 20, 30 años en comprarme una casa pero la voy a poder comprar'. Hoy eso es imposible. Esa incapacidad de poder proyectar es lo que nos frustra como generación.

-T: ¿Cómo trabajan desde el Injuve para tratar estos problemas?

-JE: Con el Ministerio de Trabajo trabajamos el Fomentar Empleo, que se está relanzando ahora y es enfocado más que nada en jóvenes y su inserción laboral. Con el Ministerio de Economía lanzamos hace poco un concurso de emprendedores destinado a innovación que se llama PONI. Con el Ministerio de Hábitat estamos trabajando una línea de ingreso al alquiler porque es un gran problema la torta que tenés que poner de guita para entrar. Y con el Ministerio de Salud estamos trabajando una campaña de salud mental grande para poner estos temas sobre la mesa y difundirlos.

-T: ¿Qué pensás sobre que a los jóvenes se los caracterice como "muy sensibles" o los definan como "la generación de cristal"?

-JE: Es muy tedioso. ¿Quién no está desesperado por este mundo? Es un mundo con problemas de cambio climático y de empleo graves, hay un mercado laboral que no está pudiendo poner en equilibrio oferta y demanda, un mercado inmobiliario que solamente se presta a la acumulación. Si no estuviésemos preocupados por este mundo y sensibles sería un problema.

-T: ¿Por qué la lucha por el medioambiente se la asocia casi exclusivamente a las y los jóvenes?

-JE: Yo creo que a la política lo que le pasa es que le entrega a los jóvenes los temas que no le importan. Entonces los temas de género y ambiente bueno, que se encarguen los jóvenes. Son temas fundamentales en la agenda y nosotros los tomamos, pero en general son temas que la política no le da pelota. Hay un reclamo, pero también una responsabilidad nuestra de formarnos para no estar discutiendo solamente el lugar de los jóvenes, sino también desarrollo productivo, minería, salud mental: un espéculo un poco más grande que lo que nos quieren dejar para discutir.

-T: Cuando asumiste este puesto te pasó algo similar a lo que le sucedió a la legisladora Ofelia Fernández o a Lucas Grimson. ¿Por qué creés que se dan estos ataques a los jóvenes que incursionan en la política?

-JE: Hay un momento de mucho termómetro de Twitter, sentimos que toda la política pasa por ahí. Además hay un crecimiento de los trolls, de sus sistemas, de buscar a qué cuadros hay que ir a buscar y tratar de debilitar para adoctrinar al resto a que no se meta en política.

Yo no me meto en política para ser ejemplo de nadie. Hay una discusión, tal vez por el surgimiento de los Milei de la vida, que es que mezclamos la vida personal de quienes hacen política con su vida pública. Eso inhabilita a cualquier persona a haber tenido un pasado. Para mí las discusiones tienen que ser políticas: 'no estoy de acuerdo con lo que hiciste en el Instituto', en vez de 'sos una fumaporro, 21 años, desordenada'. Creo que a los funcionarios hay que juzgarlos por lo que hicieron en el cargo, no por lo que son.

-T: ¿Por qué tantos jóvenes se sienten convocados por la derecha?

-JE: Creo que porque es un momento muy difícil del mundo. Antes tal vez se nos asociaba nuestra rebeldía por izquierda y hoy se nos va por derecha, porque es un sistema político que no pudo resolver totalmente los problemas que tiene esta sociedad. Y no digo 'ya está, se terminó, no hay que hacer política', sino todo lo contrario. Hay que redoblar la apuesta. La sociedad nos está pidiendo resolver problemas de base: que el sueldo te alcance para vivir, independizarte, mudarte, proyectar o no con tu familias. Esa incapacidad de resolverlos es la que muchas veces se traduce en un descreimiento no del peronismo, del macrismo o de la izquierda, sino del sistema político.

-T: ¿Cómo te parece que la política puede interpelar a los jóvenes y que ellos se puedan sentir representados?

-JE: Creo que a veces se piensa más en la forma que en el contenido. Piensan que es un tema de encontrar la forma a través de TikTok de llegar a nosotros y eso no sirve. Pongo el ejemplo del gobierno de Cristina y de Néstor. No era una cuestión de discurso, sino de política pensada para una franja etaria que terminaron en el Conectar Igualdad, el Progresar y un montón de políticas que nos permitieron como generación ser mejores. Esas son políticas que nos interpelan y que resuelven problemas. (Télam)