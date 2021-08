El epidemiólogo y médico sanitarista Rubén Torres afirmó que en la Argentina "hoy padecemos un sistema que no es sustentable, que es inequitativo y que gasta mal, a pesar de tener una razonable tasa de contribución, cercana al 10 % del PBI", por lo que instó a encontrar "soluciones que no sean parches" pensando en la post pandemia. "Tenemos que aprovechar el contexto de la salida de la pandemia para discutir cómo hacemos sustentable el sistema de salud que necesitan los argentinos, porque el actual modelo no es sostenible en el tiempo", consideró el especialista, quien además es académico e investigador. Torres (MN 44.235) indicó que "esta situación no es atribuible a una gestión, ni a un gobierno en particular, sino que se viene arrastrando desde hace décadas, aunque sin duda se agrava con la caída de ingresos y de recaudación a partir del contexto económico". "Podemos seguir intentado con la aplicación de parches, pero hay que avanzar en una modificación que involucre a los tres pilares: la seguridad social, el sector privado y el sector público, discutiendo cuánto y cómo aportan cada uno", afirmó Torres, ex directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dijo que, entre otros factores, "no sólo no estamos logrando una cobertura adecuada, sino que estamos perdiendo el tren de la incorporación de nuevas tecnologías, indispensables para el tratamiento de las enfermedades". "Tengamos en cuenta que el 80 % de los beneficiarios está apoyado en obras sociales que no pueden cubrir el Plan Médico Obligatorio y que muchas de ellas tienen patrimonio neto negativo, lo que permite dimensionar la real necesidad de buscar una solución entre todos los actores del sistema", agregó Torres, miembro fundador de la Universidad iSalud, que desde hace dos décadas estudia los sistemas de salud y de seguridad social. El especialista es coordinador de una iniciativa abierta de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) denominada Ideatón Salud, que busca crear un espacio de trabajo colaborativo para generar propuestas innovadoras que permitan dar sostenibilidad financiera al sistema de salud argentino. De la movida participan miembros de la comunidad académica y de los sistemas de innovación de todas las provincias del país, entidades del sector salud, organizaciones sociales, y empresas tanto públicas como privadas. El propósito de la iniciativa es "facilitar la interacción entre los diferentes actores públicos y privados del sector de la salud" en base a cuatro ejes de trabajo: Generación de recursos, Gestión eficiente del gasto en salud; Mejora de la eficiencia en la prestación de servicios; y Fortalecimiento de la salud pública. Soc/OM NA