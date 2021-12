Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Jorge Rachid.

Jorge Rachid

A partir de este martes comenzó a ser obligatorio el Pase Sanitario en la provincia de Buenos Aires, ¿qué opina sobre la medida?

Es una medida complementaria pero muy útil a los fines de que, la barrera sanitaria que hemos levantado, la muralla que ha levantado Salud en todo el país y en la provincia en especial, es muy alta y le ha sacado vitalidad al ciclo molecular del virus.

Se complementa con este pase porque hay todavía algunas personas, muy pocas por suerte, que no están vacunadas o que no están con el esquema completo, lo cual implica que el Pase Sanitario va a ser viable a los fines de que tengamos bajo protección a nuestros compatriotas bonaerenses que están enfermos.

La vacuna nos protege de ir a terapia, de internarnos y de la muerte, pero no nos protege de contagiarnos, lo cual implica que si hay un virus comunitario que circula, nos vamos a contagiar, si estamos vacunados, con muchos menores síntomas, pero las personas que tienen enfermedades graves de base siguen siendo muy expuestas a este tipo de situaciones, como lo son ante una bronquitis o una gripe común también.

¿Qué les diría a aquellas personas que se rehúsan a presentar este Pase Sanitario o se manifestaron en estos días abiertamente en contra?

Hay personas que han hecho del tema pandémico y vacunación, sin ningún tipo de fundamentos, una guerra política. Lo cual implica incluso instalar el concepto de guerra pandémica.

Y son las personas o grupos minoritarios que discuten de economía, del Fondo Monetario Internacional, negociaciones internacionales, marco social o salarios como si la guerra pandémica no existiese, porque sigue existiendo y va a existir un tiempo más, porque nosotros estamos ganando la batalla vacunatoria, pero indudablemente quienes se oponen férreamente a vacunarse sin ningún tipo de fundamento científico, esbozando datos que muchos casos no tienen ninguna justificación, y que además juntan con teorías conspirativas ilógicas, les decimos que las nuevas cepas, tanto la Delta como Ómicron, están produciendo una gran cantidad de contagios y letalidad en los no vacunados.

De los 113 muertos que tuvo hace tres días Alemania en su último reporte, el 91% eran no vacunados y el resto personas con enfermedades de base grave.

¿Considera que los funcionarios públicos deberían ser más precisos con los mensajes de cuidado?

Mucho más precisos y cuidadosos en sacarse foto sin barbijo, y en festejar fin de año dejando de lado todos los parámetros de cuidado. Me parece que a todos hay que hacerles un llamado de atención, no puede haber un doble mensaje y que haya fiestas navideñas en marcos multitudinarios sin los cuidados necesarios.

Sobre todo por dos razones, primero porque estamos en guerra pandémica y segundo, porque necesitamos un marco de austeridad de todos los niveles oficiales cuando estamos saliendo de una situación tan crítica con mucha gente sufriendo, también desde el punto de vista económico.

¿Qué recomendaciones le da a la población para estas Fiestas de fin de año? ¿Cómo debe reforzar los cuidados que ya conocemos?

No solo para las fiestas, sino para las vacaciones también y para el año que viene cuando empiece el invierno: barbijo, alcohol, lavado permanente y distanciamiento permanente. No cuesta nada, y estamos protegiendo a muchas personas, estamos recuperando una solidaridad social activa compartida entre todos, que nos hace mejores personas, nos queremos más, no nos sobra ningún argentino.

Así que cuidémonos, no cuesta nada. En estas fiestas debemos abrazarnos con barbijo, porque hacerlo sin barbijo tiene una distancia monumental desde el punto de vista epidemiológico