Se ha logrado un avance muy importante en la regulación de la normativa de fuegos artificiales de bajo impacto, ¿cuál es su perspectiva?

Sí, este es un trabajo que arrancamos hace dos años desde la creación del sindicato, somos un gremio nuevo, y la premisa era esta, empezar a eliminar esos productos que le hacían daño a aquellas personas que sufren hipersensibilidad auditiva, un cambio que se debería haber logrado 10 años atrás.

Pasa que es un tema también cultural, que empezamos a trabajar, pero en definitiva lo que acordamos con la cámara de empresarios después de varias reuniones, una de ellas con el ministro (de Ambiente y Desarrollo Sostenible) Juan Cabandié, otra con gente del Conicet, evaluando un poco los daños que le causaban a los chiquitos con TEA (Trastornos del Espectro Autista), y también está el tema de los animales.

Y eran productos que están pasados de moda, los mismos chicos no los consumen así que una forma de salvar la actividad y cuidar la salud de aquellos que lo sufrían era empezar a hacer un cambio y evolución en la actividad, eliminando esos productos.

¿Cuáles eran estos fuegos artificiales de bajo impacto?

Son productos que tienen sonidos cotidianos, nosotros siempre decimos que no existe la pirotecnia sin sonido, a veces dicen “pirotecnia sonora 0” y no existe nada que no haga ruido, pero diferenciamos un ruido cotidiano de un estruendo.

Lo que se eliminó son las bombas de estruendo y los petardos de suelo, esos cohetes que se prendían y explotaban a un metro de distancia; eso quedó afuera del mercado. Ahora se apunta más a lo lumínico, show de luces, hace un sonido pero es cotidiano.

¿Considera que cambió la manera de festejar de los argentinos en Navidad y Año Nuevo?

Cambiaron por los chicos, que ya no te consumen esos productos, nacieron con otro chip, no hacía falta ni que les dijéramos nada. Yo a veces les cuento a mis nenas lo que hacíamos con los “rompeportones”, productos viejos, y me miran como diciendo “estaban re locos”, no reparábamos en nada.

Cambió todo culturalmente, antes el que hacía más ruido en la cuadra con los fuegos artificiales era al que todo el mundo iba a mirar. Hoy ya no pasa. Consumen productos que sean menos nocivos para el medioambiente mismo.

Lo que se notó el cambio es en los lugares donde se está regulando, no en los lugares donde está prohibido, la prohibición es un título nada más, porque a fin de año va a escuchar fuegos artificiales igual, con el peligro de que ahora está al alcance de cualquiera comprar un producto por internet.

En los lugares donde se reguló, la gente consumió eso, y en los lugares donde está prohibido, la gente consume lo que compra por internet, que a veces no sabe ni siquiera quién lo hace.

Está demostrado, los testigos nuestros son las mamás de chiquitos con autismo. Y donde está prohibido, todos los años es la misma queja de ‘¿qué pasa que no se cumple la ordenanza?’, porque es un título, a veces los políticos lo usan.

No digo que un intendente sepa de qué calibre o qué pulgadas es el producto pero para algo tiene sus asesores que se pueden juntar con nosotros, empezar a evaluar un buen programa y en los lugares que se está realizando esta regulación, anduvo de diez, así que este es el camino. La prohibición es un título, es imposible de cumplir.

En este sentido, ¿a cuántos municipios bonaerenses abarca la regulación?

Hemos dado apertura a más de 20 municipios, el último fue Quilmes donde estaba prohibida (la pirotecnia) desde el año 2004, y el año pasado fue la primera vez que se usó este proyecto que presentamos nosotros para comprar de más lunes y menos ruido, con más conciencia, y anduvo muy bien.

Nosotros siempre estamos articulando con las mamás de chiquitos con TEA, cuando sacamos una ordenanza en un lugar, llamamos al nodo que esté trabajando ahí. Es un trabajo en conjunto para cuidar la salud y también los puestos de trabajo