Desde la Asociación manifestaron su preocupación ante las agresiones sufridas por los trabajadores a raíz de los cortes de luz...

Hemos tenido un fin de año bastante agitado, por la cantidad de cortes que se produjeron a través de las altas temperaturas, y en este año 2022 vamos a cumplir 30 años de privatización, en los que siempre en los veranos hemos tenido las mismas crisis, todo eso producido por la falta de inversión, porque todo lo que ingresa en las empresas se va a los grupos que las conducen.

Los trabajadores del sector han perdido una cantidad importante de salario, se ha reducido el personal al mínimo, estamos con muy poco personal estable, prácticamente por empresa hay 3500 trabajadores de luz y fuerza, y cerca de 500 supervisores, cuando en sus mejores momentos de la época de Segba, que ocupaba toda la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, eran cerca de 19.000 trabajadores en las diferentes localidades, con cuadrillas, con camionetas, con todo lo que hiciera falta, y 1000 supervisores.

Se ha destruido todo, se desprofesionalizó, y ahora a la mayoría las manejan los contratistas, que tienen muy poca capacidad de estar en estas empresas. Están manejando la red para ver que, todo esto que está pasando, es producto de la falta de planificación, de inversión, de interés de los dueños de las empresas para que esto funcione como empresa.

Y esto lo pagan los electrodependientes, los clubes de barrio, los vecinos que fueron a diferentes agencias comerciales a quejarse, el personal nuestro no tiene respuestas porque no hay respuestas de las empresas para transmitirle a la gente, ni de cuándo va a volver la luz, ni nada que se le parezca, entonces comienzan las agresiones.

Es un sistema perverso que termina transformando a la comunidad en enemiga del empleado, que es el que le abrió la puerta y le quiere hablar, pero cuando le dice que no tiene respuestas, comienza la reacción, lógica, de esa persona que hace tres o cuatro días no tiene luz, que perdió la comida en su heladera, el farmacéutico que perdió la cadena de frío de las drogas, los supermercados que tuvieron que tirar la mercadería.

Todo eso es un combo que terminó en una de las partes más violentas que fue en la sucursal de General Paz, donde no sólo apedrearon ventanas con personal adentro de las oficinas, sino que prendieron fuego un portón y algunos focos de la propia gente que estaba dentro del lugar.

Con las mangueras de emergencia que hay, apagaron los focos de incendio, pudo haber sido una tragedia y hoy lo tomamos como un accidente, un piedrazo podría haber matado a alguno de nuestros trabajadores seguramente.

Ante esta situación, ustedes proponen reestatizar las distribuidoras energía eléctrica...

Si después de 30 años de privatización pasando por diferentes dueños, porque empezamos con los chilenos, franceses, españoles, y seguimos con el mismo problema de falta de inversión y cortes, estamos invitando al gobierno a que reflexione si realmente corresponde seguir sancionando, con la gente cortando la calle con gomas, enojada.

Porque ahora van por la empresa, pero dentro de una semana van a ir por el gobierno. Entonces lo que estamos diciendo es reflexionar, fijémonos estas empresas cumplen hoy un contrato de concesión, hablen con el personal que está en los puestos de trabajo, fíjense la cantidad de problemas que hay.

Donde antes había cinco trabajadores que hacían cinco trabajos diferentes, ahora uno tiene que estar en todos, es muy difícil manejarse en estas empresas a las que no les interesa el servicio sino la viabilidad de los costos, por eso decimos que tenemos dueños ricos, empresas distribuidas y trabajadores pobres.

¿La red actualmente está trabajando al máximo de su capacidad?

Sí, y un poco más, estamos en zonas muy complicadas. Hace ya mucho tiempo que estamos denunciando estas cosas, que las redes estaban al máximo, ahora se suma algo preocupante, que es si comienza a levantar la producción industrial, si comienzan a abrir los negocios.

Porque en el gobierno de (Mauricio) Macri se cerraron 25.000 pymes, la gente trataba de no gastar porque la tarifa era imponente, no había industria ni consumo, e igual estábamos ya al límite, tal es así que el Día del Padre del año 2018 fue el corte máximo, que quedó la Argentina parte de Brasil y Uruguay sin luz, a raíz del corte que se produjo en Argentina, por falta de mantenimiento de la transmisión.

Recién ahora está las industrias comenzando funcionar y recuperando lo que antes de la pandemia tenían. Cuando empecemos a tomar la verdadera recuperación de las empresas, que ya están apareciendo y creciendo, suceden estas cosas, empieza el sistema a forzarse mucho más y corre riesgo.

También estamos planteando en la subsecretaría de Energía que está trabajando sobre el tema de Central Costanera, que los dueños tienen cerca de 6 máquinas que ya son obsoletas, porque hace 30 años ya venían usadas, hay que darlas de baja porque no tienen forma de mantenerse, y son 500 megas menos que va a tener dentro de 6 meses la Capital Federal y el gran Buenos Aires, y sin el ciclo combinado que los chilenos trajeron, qué era un prototipo que nunca más se fabricó, ahora no hay repuestos, dentro de un año se da de baja y ahí perderíamos nosotros otros 700 megas, o sea que Central Costanera perdería 1200 megas.

En 30 años podríamos haber puesto dos ciclos combinados más, con la cantidad de plata que les ingresó podrían haber hecho las obras que, hoy las va a tener que hacer el gobierno para mantenerlas.

Ahora se quejan de la tarifa, cuando tenían el 4.000% de aumento, no se quejaban, pero tampoco invertían. Es un tema muy preocupante y creo que el gobierno va a tener que tomar cartas en el asunto en serio, no superficialmente ir a fondo con este problema, porque el servicio público energía es un derecho humano declarado, no hay nada que no pase por la energía.

Tenemos electrodependientes que corren riesgo de vida, están sin luz, y llaman desesperados. Hay un montón de causas y causales.

Antes, en época de la estatización, los hospitales sanatorios tenía líneas especiales qué, si había cortes de luz, en esos lugares no se cortaba- Hoy se corta la luz en todos lados, en La Plata hubo una operación que se terminó de hacer con la luz de los celulares-

El Estado tiene que tomar cartas en el asunto seriamente, llamar a un debate. Yo no soy quien decide, pero soy un hombre de mucha antigüedad dentro de la empresa, desde Segba hasta acá, y puedo decirle claramente cuál es el problema que hay.

Si no hay inversión, no hay personal capacitado, y no hay interés de las empresas de que sea un servicio público, llegó la hora de que el Gobierno se ponga analizar muy seriamente, no los aumentos de tarifa que están pidiendo, si no qué vamos a hacer con las empresas