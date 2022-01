Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Minucci.

Carlos Minucci

Tras los reiterados cortes de energía, ¿considera que en 30 años de privatización del servicio eléctrico estamos mejor o peor que en 1992?

Creo que estamos peor porque han pasado 30 años de falta de inversión. Todo lo que teníamos de material humano capacitado lo hemos perdido, todo lo que está sucediendo es falta del interés empresarial para que el servicio público de electricidad funcione.

En el 92 cambiaron la matriz energética de un servicio público al servicio de la gente por un negocio privado que como tal, tanto los subsidios como las tarifas y todos aquellos negocios que pueden llegar a tener como los contratistas que figuran como tales pero son parte de su entorno.

Todo es plata que se han llevado, que les ha servido a los grupos económicos para llenarse de dinero e invertir en otras cosas. Y hoy es un golpe de calor, el año pasado era que había subido la temperatura a más de 30, siempre hay una excusa y cada vez que escuchamos a las empresas hablar es de falta de tarifas y creo que es una gran mentira.

¿Por tales motivos están pidiendo la reestatización del servicio?

En realidad estamos pidiendo que se caiga la concesión, porque las empresas son estatales, que se analice el contrato de concesión que tienen por 90 años, dado que faltan 60 años y si ya en estos 30 no hicieron nada menos van a hacer en los próximos 60.

Estamos pretendiendo que primero se analice si realmente han respondido al contrato de concesión, que creemos que no es así, y también que se actualice el contrato de concesión a los momentos actuales, donde tenemos un ejido urbano mucho más grande que cuando se firmó el contrato de concesión y vemos que en los diferentes barrios donde se producen los cortes, se cambiaron casas por edificios, y no hay estaciones que ayuden a que todo eso no termine en un desastre futuro.

¿Cómo ve el accionar del gobierno nacional con respecto a este tema?

En el gobierno de Cristina y Néstor no hubo demasiados problemas por el valor de la tarifa, en el 2012 un golpe de calor muy fuerte que llevó a 30.000 usuarios sin luz, y salía en las primeras páginas de los diarios hegemónicos de siempre como la gran tragedia. Hoy estamos en casos de 85.000 a 700.000.

El ENRE está actuando de acuerdo a las funciones que le da el contrato de concesión, está siguiéndolos, sancionándolos y elevando hacia el ministerio de Economía todo aquello que ellos noten que no se está cumpliendo.

Después queda una decisión política, sabemos que es muy difícil en este contexto internacional con la deuda que tenemos en medio de la pandemia, salir a quitarle la concesión a grupos multinacionales. Es otro problema más que van a tener en el exterior.

Pero no podemos seguir sosteniendo que la gente siga sin luz, cortando rutas corriendo riesgos, el sábado falleció un hincha de independiente porque estaba cortado y bajaron, y terminó en un desastre. Como en la General Paz, con coches pasando por encima de los manifestantes.

Todo un desastre a causa de un servicio que no se cumple, declarado un derecho humano por las Naciones Unidas por todo lo que abarca el sistema eléctrico que pasa por todos los rubros, y nosotros tenemos uno de los peores servicios de energía que debe tener el mundo, porque no solo pasa en verano, sino que en temporada normal encontramos casas que en vez de 220 volts tienen 219, o tienen exceso.

Los electrodependientes todavía no están todos atendidos como corresponde, no están obligando en los edificios a tener grupos electrógenos para los ascensores, porque tenemos casos de gente mayor que vive en un piso 16 y se tiene que dializar o simplemente no puede bajar por escalera todos esos pisos.

Por eso creemos que ha llegado el momento en que el gobierno debe sentarse con las empresas y si quiere con nosotros los trabajadores también, no le hacemos mal a nadie, para hablar de cómo se puede llegar a recuperar un servicio eléctrico totalmente distorsionado y mal manejado