La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), del Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, participaron hoy de la entrega de diplomas de formación en cuidados domiciliarios a estudiantes del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, para ofrecer "una salida laboral y reconocer la labor de integrantes del colectivo travesti-trans", se informó oficialmente.

Con el objetivo de ofrecer una salida laboral y reconocer la labor de integrantes del colectivo travesti-trans, que ya trabaja con personas mayores, el curso formó y otorgó certificados oficiales de cuidados domiciliarios a 32 cuidadoras.

La capacitación fue producto de una articulación entre la Senaf, la filial Villa Crespo de la Cruz Roja y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

De este modo, las nuevas cuidadoras podrán inscribirse en el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios para ofrecer sus servicios profesionales.

En el acto de colación estuvo presente la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el titular de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Senaf, Tomás Passacq, y el presidente de la Asociación Civil y del Bachillerato Popular Mocha Celis, Francisco Quiñones Cuartas.

"Estudiamos cinco meses, con el empeño y las ganas que pusimos llegamos a este momento de recibir nuestro diploma. Representa una salida laboral y es una mejor calidad de vida para nosotras las chicas trans", manifestó Marianella Suárez, egresada con experiencia de trabajo en un centro de jubilados.

Por su parte, Luciana Méndez, quien se desempeña en la residencia para personas mayores Santa Ana de la Senaf y también obtuvo el diploma, destacó los aprendizajes en torno a los "los derechos, la autonomía y el respeto a la decisión, el carácter y la personalidad de las personas mayores" .

"Nosotras valemos mucho y podemos aportar. Mi mamá no me imaginaba parada en una esquina, no lo elegí... la sociedad te va llevando a hacer cosas que uno no quiere entonces, estas opciones, estas posibilidades, son hermosas, te cambian la vida", manifestó.

Fundado en 2011, el Bachillerato Mocha Celis es una escuela secundaria para adolescentes y personas adultas que se enfoca en la finalización de los estudios de la población travesti-trans.

Tiene como misión promover su inclusión en la educación formal y su integración en la fuerza laboral para subsanar la discriminación estructural que enfrentan.

A su vez, la capacitación en Mocha Celis se enmarcó en las ofertas para formación gerontológica con enfoque inclusivo que la Senaf desarrolla actualmente a lo largo del territorio nacional.

Senaf también brinda cursos de actualización, nivelación y profundización de contenidos sobre adultos mayores, diversidad y derechos humanos; deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias; promoción de la independencia y la autonomía, y cuidados paliativos de personas mayores que atraviesan una enfermedad crónica en etapa terminal. (Télam)