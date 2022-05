La comunidad trans de la ciudad de Neuquén enterró hoy una cápsula del tiempo con testimonios e historias de vida surgidos en el marco de la conmemoración de los 10 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género,e informó que serán desenterrada en 2104 para la celebración del bicentenario de la capital provincial.

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Diversidad y Pluralismo del municipio capitalino, consistió en la instalación de una cápsula de tiempo, en el Paseo de la Diversidad y la Igualdad de la ciudad, con mensajes de las generaciones actuales destinados a las personas trans y no binarias de la Neuquén bicentenaria, informaron desde la organización.

La directora provincial para la Igualdad, Alejandra Rodríguez Carrera, participó de la actividad y manifestó que “el nombre de esta cápsula del tiempo es Transgeneraciones, y me parece importante destacar que son 10 años de una ley pionera del mundo, que no patologiza, que no judicializa y que pone al Estado como garante de la ley”.

Además, señaló que a la ciudad de Neuquén “hoy todavía le falta igualdad de oportunidades”. Sin embargo, expresó su deseo de que “cuando esta capsula se abra, cuando Neuquén cumpla 200 años, ojalá sea una Neuquén que mira la diversidad como algo rico, como algo bueno, como algo positivo y no como un impedimento para crecer, para ser mejores personas”.

MIRÁ TAMBIÉN El 19 de mayo se conocerá el fallo del pedido de prescripción del abogado Rivas por abuso de menores

En tanto, la ministra de las Mujeres y de la Diversidad, María Eugenia Ferraresso, indicó que “tener hoy esta cápsula de tiempo te hace pensar y repensar qué va a pasar dentro de 82 años”.

“Ojalá, cuando les toque abrir esta cápsula, digan qué sociedad retrógrada la que vivían nuestros abuelos o nuestros padres. Que sea imposible de dimensionar el proceso evolutivo que tuvimos y que esperamos tener”, manifestó la ministra.

Para finalizar, Ferraresso dijo que “pensar en esos 82 años por delante confiando en estas generaciones que vienen, que van a seguir promoviendo cada vez más derechos, más ampliación de derechos y más espacios de igualdad de condiciones, nos hace pensar que vamos a tener una Neuquén prospera, inclusiva, con igualdad de oportunidades para todos los neuquinos, las neuquinas y neuquines”.

En el acto estuvieron presentes integrantes de la comunidad trans de Neuquén, autoridades provinciales y municipales.

MIRÁ TAMBIÉN En 10 años 3.991 personas realizaron el cambio de identidad de género en provincia de Buenos Aires

La capsula del tiempo Transgeneraciones y su contenido serán resguardados a través de una ordenanza municipal que los declara bien de interés municipal para que sean preservados durante los próximos 82 años y su contenido sea revelado en el marco de las actividades para el bicentenario de la ciudad de Neuquén, el día 12 de septiembre del 2104. (Télam)