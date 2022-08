Gabriela Barabino, una mujer oriunda de Córdoba, Argentina, contó en las redes sociales cómo logró hacerse del registro de conducir y su publicación se hizo viral. Recientemente separada de su pareja, quien la llevaba a todas partes, la mujer se vio afectada por la falta de transporte para continuar con su vida y fue por ello que decidió, a sus 49 años, ponerse en marcha para obtener el registro de conducir.

A pesar de ser, el de manejar, uno de sus peores miedos, Gabriela decidió enfrentarlo y aprender a conducir. “Recién separada, toda mi vida me llevaron y me trajeron. ¿Y ahora? Tenía que aprender a manejar”, contó Gabriela en la publicación que hizo en Mujeres al volante, en Facebook, con el fin de alentar a otras personas a lograr este objetivo.

"La verdad es que yo estaba negada, por mi terror o pánico", continuó la mujer, que agregó que si bien le habían ofrecido varias veces enseñarle, ella "no lo veía como algo factible, porque de solo pensarlo se me paralizaba el cuerpo". Te invitamos a compartir la nota.

Gabriela Barabino logró superar su miedo y sacar su carnet de conducir

"En abril del 2021 nos separamos y me desesperé porque no sabía cómo movilizarme. Tengo un emprendimiento y es fundamental para mí ir a eventos y ferias de emprendedores”, contó la mujer en la publicación que se hizo viral. "Yo soñaba algún día, quizás, salir con mi licencia”, recordó.

“Con 48 años y tras dos meses de clases de manejo, finalmente obtuve mi carnet. ¡Lo que lloré de alegría ese día! Hasta allí parecía todo lindo, pero lo que tengo que agregar, es que sufría de pánico al manejo. Cada clase era sentir el corazón salirse del pecho, las piernas me temblaban, era horrible”, relató la mujer, que dijo que a pesar de su miedo, "jamás" postergó "un día" de clases.

“Enfrenté el miedo, el pánico y le di batalla”, indicó Gabriela, que dijo que en la actualidad, cada vez que sale, hace “circuitos cortos, a veces largos, estudios recorridos, y voy repitiendo ‘vamos Gabriela, vos podés, vas bien’ y puedo. Aún me late fuerte el corazón, pero día a día avanzo. Eso sí, me obligo a salir a la ruta y me hago caso. Todo se logra”.

Su publicación se volvió viral, con más de 82 mil Me gusta y 8 mil comentarios. “Te felicito, es maravilloso", le dijo una de las usuarias del grupo Mujeres al Volante.