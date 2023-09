El aumento de las enfermedades de transmisión sexual, la baja cobertura de la vacunación y la resistencia antimicrobiana, son tres de los temas que más preocupan a especialistas y que serán ejes en el XXIII Congreso SADI (Sociedad Argentina de Infectología), que comenzó hoy con la inscripción de más de 6 mil participantes.

"Hace ya varios años que venimos observando un crecimiento sostenido de infecciones de transmisión sexual (ITS) como sífilis, gonorrea y clamidia. Esto es algo que nos preocupa y nos parece importante destacar", indicó Vanesa Fridman, de la División de Infectología del Hospital de Clínicas "José de San Martín".

El incremento que se observa en estas infecciones no es proporcional a lo que sucede en VIH, donde el crecimiento de casos se ve más amesetado.

"Esto puede deberse a múltiples factores. En primer lugar que en estas infecciones los casos se cuentan por episodio; es decir que si una persona viene tres veces en un año y se le diagnostica sífilis son tres casos; mientras que el VIH una vez que la persona tiene la infección ya no se va del organismo", describió en diálogo con periodistas especializados.

Y continuó: "También puede deberse a que la sífilis, por ejemplo, es de más fácil transmisión ya que el contacto con cualquier lesión puede infectar; por ejemplo, en la boca".

Por otra parte, las personas con VIH que se encuentran en tratamiento con su carga viral indetectable ya no transmiten el virus y esto no sucede con el resto de las ITS.

Según el último boletín oficial, Argentina tuvo en 2021 12.128 casos de sífilis (26,5 personas cada cien mil habitantes); 1.434 casos de gonorrea (6,4 cada cien mil habitantes), y 2.486 casos de clamidia (11,1 casos cada cien mil).

"Un dato a destacar es la sífilis congénita, es decir, que se transmitió de madre a hijo que es de 1,3 cada mil nacidos vivos; una tasa superior a la que establece la OMS y que da cuenta de que hay embarazos que no están teniendo los controles correspondientes, eso hay que trabajarlo", sostuvo.

Fridman señaló además que tanto en VIH como en estas otras ITS la prevención es a través del uso de preservativo pero también existen otras estrategias que se pueden utilizar en forma combinada.

En VIH en Argentina está disponible la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), que consiste en dar el tratamiento a personas sin el virus pero que tienen mucha exposición para evitar que se infecten.

Esta estrategia está disponible para cualquier persona que lo solicita y demostró altísimas tasas de protección en aquellos que hacen bien el tratamiento que consiste en la toma de un comprimido diario.

"En las otras ITS también existe un tratamiento posible que puede usarse tanto después de haber tenido una conducta de riesgo o bien en forma previa que es la doxiciclina; la efectividad de este antibiótico en la protección contra la sífilis fue del 80 al 85%; contra la clamidia del 75 al 80% y contra la gonorrea del 50 al 55%, es decir que no es uniforme", señaló.

Este antibiótico como PrEP frente a la sífilis, clamidia y gonorrea lleva alrededor de dos a tres años en estudio y todavía no hay demostrado tener impacto en la resistencia antimicrobiana.

"No obstante, ninguno de estos tratamientos se deben autoadministrar. Es importante que el personal de salud los brinde y acompañe en proceso", indicó.

Por su parte, Analia Mykietiuk alertó sobre la baja cobertura de las vacunación en personas adultas de las que se encuentran dentro del Calendario Nacional, en tanto que Gustavo Ezcurra se refirió a la misma problemática pero en población pediátrica.

"Ya es sabido que todas las vacunas del calendario tuvieron durante el primer año de pandemia una caída de 10 puntos, y algunas alcanzaron 20 puntos; ninguna vacuna superó el 80% de población objetivo aplicada, y si bien se recuperó algo todavía estamos lejos del 100%", indicó Ezcurra.

Por su parte, Mykietiuk celebró la reciente aprobación de ANMAT de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas e indicó que, si bien todavía no llegó a la Argentina, "va a ser un recurso extraordinario contra un virus que cada invierno nos llena los hospitales con niños muy pequeños".

Finalmente Angel Colque, Jefe de Programa de Control de Infecciones del Hospital Médico Policial Churruca-Visca, se refirió a la Resistencia Antimicrobiana (RAM) y destacó que "se trata de una problemática de impacto global que para 2050 se estima que se cobrará 10 millones de muertes al año" ya que "la medicina moderna se está quedando sin alternativas terapéuticas".

Colque elogió la Ley contra la Resistencia Antimicrobiana (27.680) promulgada el 24 de agosto de 2022 en Argentina y remarcó la importancia de su cumplimiento.

El XXIII Congreso SADI, que este año se da en forma conjunta con el XXI Congreso API (Asociación Panamericana de Infectología), se extenderá hasta el viernes 15 de septiembre. (Télam)