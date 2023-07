Lourdes Iglesias, la joven de 25 años que estaba desaparecida desde el lunes 26 de junio, apareció esta mañana en una vivienda de la manzana 503 del barrio República, en la zona oeste de la capital de San Luis, informaron fuentes policiales y judiciales.

Esta mañana, el fiscal N° 2 de la primera circunscripción de San Luis, Ricardo Barbeito, confirmó la aparición con vida de Lourdes Vanina Iglesias, tras ocho días de búsqueda, quien fue trasladada al Hospital para constatar su estado de salud.

Iglesias tenía que declarar el jueves de la semana pasada en el marco de una causa judicial que se inició en 2021, cuando escapó de la casa de su padre, quien la tenía cautiva junto a su hermana, en una vivienda de la calle Elpidio González del barrio Monseñor Di Pascuo y había sido vista por última vez luego de una consulta terapéutica que realizó el lunes 26 de junio en un nosocomio local.

La prima que la tenía a su cargo presentó una solicitud de paradero y alertó sobre la situación, lo que disparó rastrillajes, allanamientos y chequeo de las cámaras de seguridad para seguir el rastro de la joven.

Hoy, la Policía de San Luis recibió un llamado de un vecino que daba cuenta de la presencia de la joven en el barrio República, lo que permitió a la fuerza de seguridad dar con ella.

Al llegar al lugar, el dueño de la casa donde encontraron a Lourdes sostuvo que la chica estaba allí desde el jueves pasado.

El vecino argumentó que se dio cuenta “esta mañana” que la joven estaba siendo buscada, al ver una foto con su rostro que así lo indicaba, y dijo que llamó "inmediatamente al 911”.

Según su propio relato, la joven llegó a esa vivienda acompañada por una persona que no es familiar y que estaba en situación de calle, a quien conoce desde hace 15 años, “me dijo que era la novia, me la presentó y nada más”.

“Vi que era una persona mayor y no pregunté nada, el jueves a la noche me fui a Mendoza y volví anoche y hoy prendí la tele y me enteré de todo”, relató el hombre.

La mujer, que tiene retraso madurativo, había desaparecido el 26 de junio, ese día fue a una entrevista de acompañamiento psicológico en el Hospital de Salud Mental, ubicado en el barrio Eva Perón y luego sus familiares perdieron su rastro e hicieron la solicitud de paradero.

La Red Infancia Robada realizó la denuncia nacional y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) elaboró un afiche con la imagen y los datos de la joven, y lo distribuyó en todo el país. (Télam)