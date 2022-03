El gobernador bonaerense , Axel Kicillof, publicó hoy una carta en sus redes sociales dirigida a la comunidad educativa, en el inicio del ciclo lectivo, en la que aseguró que "no somos los mismos porque hoy no estamos todos y todas", en referencia a las víctimas del coronavirus.

"La vida escolar se vio alterada por casi dos años de una pandemia muy dolorosa", escribió el gobernador en su carta en la que señaló: "No somos los mismos porque hoy no estamos todos y todas".

El texto, dirigido a las familias y las comunidades educativas bonaerenses en el marco del inicio de clases, celebra "el regreso a las aulas, a las amigas y amigos, a los libros, las lecturas y escrituras, a los cálculos y desafíos matemáticos, los proyectos, los juegos y, sobre todo, a los sueños comunes y a los horizontes compartidos".

"Volvemos a clases. Regresa cada maestra y cada maestro con sus estudiantes, vuelven las instituciones, las familias; volvemos a la escuela. Se llena de color y movimiento cada rincón de nuestra Provincia, sus barrios, pueblos y ciudades se transforman al ritmo de la vida escolar", indicó el mandatario.

MIRÁ TAMBIÉN Una mujer se defendió del ataque de su pareja pegándole con una plancha

En su carta, Kicillof puso de relieve "lo difícil que fue este tiempo" y analizó que "las y los estudiantes no fueron ajenos a esta situación, por eso recuperamos esas experiencias para seguir construyendo cuidados mutuos".

Click to enlarge A fallback.

"Volvemos a clases con todas las medidas de cuidado, con presencialidad plena y segura y crecientes niveles de vacunación que nos darán mayor inmunidad y resguardo colectivo", continuó Kicillof y agregó que "como Estado provincial sabemos todo lo que pudimos lograr junto a ustedes, y también lo que aún nos falta".

"No hay escuela segura y cuidada si no están todas y todos en ella, todos los días. Vamos a seguir trabajando para que nadie falte, para que todas y todos digan presente. Creemos firmemente que la educación no es una oportunidad a aprovechar, sino un derecho a ejercer", apuntó el gobernador.

MIRÁ TAMBIÉN Calendario 2022: Cuándo será el próximo feriado en Argentina

"Volvemos a clases. Regresa cada maestra y cada maestro con sus estudiantes, vuelven las instituciones, las familias; volvemos a la escuela. Se llena de color y movimiento cada rincón de nuestra Provincia, sus barrios, pueblos y ciudades se transforman al ritmo de la vida escolar"

}Luego, puso de manifiesto que se trabajó mucho "para que este día llegue" y expresó que su administración busca "mejorar nuestra enseñanza y lograr mejores aprendizajes".

"Desde hoy volvemos a mirarnos y escucharnos, en rondas y filas, en patios y aulas, en las bibliotecas y en los pasillos de nuestra casa, la escuela. En cada clase, en los actos escolares, en las salidas educativas y en cada reunión con las familias", recalcó.

"Queremos hoy y cada día, encontrarnos con el deseo de conocer, estudiar, progresar y ser mejores. La escuela construye ciudadanos, nos da cobijo y nos prepara para el futuro. Tenemos que construir las mejores condiciones para aprender, enseñar y disfrutar del tiempo escolar", dijo Kicillof.

Por último, agregó: "Les damos la bienvenida. Nos damos la bienvenida. Esperábamos a la escuela, que nos abre sus brazos, como lo hace desde el inicio de nuestra historia patria, como lo hará siempre, para que siga ardiendo la esperanza". (Télam)