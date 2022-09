Alumnos y padres del colegio Federico García Lorca, tomado por los estudiantes, realizaron hoy un abrazo simbólico a esa institución en el que solicitaron a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires una respuesta a sus reclamos de viandas, infraestructura y programas laborales en empresas.

La protesta se desarrolló en la institución ubicada en la avenida Chorroarín al 305 en el barrio porteño de la Paternal, donde tanto padres, alumnos y personal docente participaron del abrazo en apoyo a los estudiantes que se encuentran participando de la toma de la escuela.

En las rejas de la escuela Federico García Lorca predominaban los carteles con las consignas "Queremos mejores condiciones de estudio", "Abajo las pasantías" y "Mejores viandas", entre otras consignas.

En este sentido, los estudiantes también apoyaron a sus pares de otras instituciones educativas que se encuentran efectuando la misma protesta para dar visibilidad a sus reclamos.

Mariel, madre de una alumna del instituto, en diálogo con Télam consideró que "el reclamo es genuino, porque las condiciones edilicias no son las mejores, las viandas no son las adecuadas y las pasantías no tienen nada que ver con lo que un alumno aprende en el secundario".

En este sentido resaltó que "hay un intento por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de infantilizar a las adolescencias, porque la trata de tontos y no los trata como sujeto de derecho y reconocimiento".

A su vez, enfatizó que los chicos desde hace semanas vienen solicitando instancias de diálogo con las autoridades del instituto y del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, pero al no recibir respuestas decidieron efectuar esta medida de fuerza.

Por su parte, Silvia, madre de un alumno del instituto, señaló: "Los reclamos vienen desde hace tiempo. En el último tiempo, el reclamo de los chicos fue también por el tema de las pasantías, que fueron aplicadas de manera arbitraria y con total desconocimiento, tanto de los docentes como de los alumnos"

Y agregó "Los chicos están muy tranquilos, muy organizados, es un verdadero ejemplo de democracia porque deciden todo en asamblea".

Uno de los principales problemas dentro de la institución está relacionado con las viandas entregadas por parte de la cartera de educación porteña y que tienen bajo contenido proteico.

"A los chicos les dan una barra de cereal, que en verdad no lo es. Un paquete con tres galletitas y un sándwich de jamón y queso de pésima calidad, que mayormente no alcanza para todos. Hay veces que los pibes deben compartir sus viandas", indicó Mariel.

La misma madre indicó que la cocina del instituto se encuentra "fuera de servicio" producto de los problemas edilicios dentro de la escuela, provocando dificultad en la distribución de alimentos.

"Las comidas del comedor son malas e incluso incomibles, y que le son entregados a chicos que muchas veces tienen a ese alimento como su única comida del día y eso no se puede aguantar", resaltó Mariel.

En relación a las cuestiones infraestructurales del instituto también son cuestionadas por los alumnos y los padres.

En ese sentido señalan que los baños son pocos y se encuentran en mal estado desde hace un largo tiempo, las ventanas están rotas y en la cocina hay pérdida de gas.

En relación a la medida anunciada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, de multar a las familias de los estudiantes involucrados en la toma de establecimientos, los padres coincidieron en que "es una respuesta infantil de un gobierno que no tiene ganas de escuchar los reclamos de los estudiantes quienes verdaderamente padecen la situación".

"Este amedrentamiento genera una situación de angustia a los chicos que no quieren provocar problemas a los padres. Esto genera fractura en la comunidad educativa ante el temor de una reprimenda", resaltó Mariel.

Luego del abrazo, los padres realizaron una colecta para comprar mercadería para los chicos que pasarán la noche dentro del instituto.

En relación a la medida de fuerza, señalaron que los chicos continuarán tomando la institución educativa hasta el día viernes, aunque continuarán buscando alguna instancia de diálogo con algún representante del Ministerio de Educación porteño. (Télam)