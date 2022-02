El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, destacó hoy el aporte del Gobierno nacional para combatir los incendios forestales en el país y abogó por "iniciar un proceso de discusión con la academia, las provincias y también con el sector productivo" para la elaboración de una ley de humedales, durante el discurso de apertura de la asamblea del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), en la ciudad de San Luis.

“Cuando asumimos la responsabilidad del manejo del fuego en agosto del 2020, ya que antes pertenecía al Ministerio de Seguridad, nos pusimos como objetivo incrementar el presupuesto, y con un trabajo en conjunto con legisladores, hemos logrado destrabar y asignarle una alícuota de seguro que nos permita tener un robusto presupuesto para hacer frente al desafío que implica la lucha a los incendios forestales”, subrayó Cabandié.

Además, en su discurso de apertura de la asamblea del Cofema que reúne a las autoridades ambientales de las distintas provincias, destacó que desde el comienzo de la gestión del gobierno de Alberto Fernández, el presupuesto fue aumentando año tras año y para el 2022 rondará alrededor de los 6.500 millones de pesos, es decir, 3.500 millones más que el año anterior y que para este año está prevista una "licitación de medios aéreos de 1.800 millones de pesos".

“Entendíamos que el cambio climático iba a generar una situación propicia para estos eventos más pronunciados y que llegan en épocas que no eran habituales y nos convocan a tomar acciones que necesitan de este presupuesto”, afirmó Cabandié.

Además, el ministro adelantó que propondrá al Consejo que "se manifieste en pos de recomendar que las áreas (de manejo del fuego), dependiendo de la particularidad de cada provincia, tengan una mirada ambiental o pasen a las áreas ambientales, porque de esa manera hay un visión integral del abordaje de los incendios forestales".

"En Nación funcionó mejor, no puedo decir que no hubiera interés al respecto del Ministerio de Seguridad, pero son miradas distintas. Y sin querer ir por sobre las decisiones provinciales que son puras y exclusivas de los gobernadores y gobernadoras, es cierto que a veces hay tantos temas en una cartera de seguridad que quizás la mayor energía se la lleve otras circunstancias y el fuego no se lo aborda desde una mirada preventiva", dijo.

Además, resaltó que el Gobierno nacional ofrece ayuda a todas las provincias cuando se enfrentan a las problemáticas de incendios forestales y dijo que se comenzará a trabajar en un protocolo de ofrecimiento y pedido de asistencia para que quede documentado.

“Cuando observamos el mapa satelital y detectamos focos, nos comunicamos con la provincia para ofrecer nuestra ayuda, pero muchas veces ocurren denuncias por parte de algunos (funcionarios) de que esto no es así. Es por esa razón, que existe la necesidad de avanzar en la confección de un protocolo ya que la energía no puede estar puesta en contestar a una provincia que acusa a la Nación de que no está ayudando, muchos de los que están acá pueden dar fe que no es así”, sentenció frente a sus pares de las distintas provincias.

Por otro lado, el ministro de Ambiente remarcó la necesidad de que el Congreso trate una ley de humedales con carácter federal y que incluya la participación de diferentes actores sociales.

En ese sentido, el ministro aseguró que dicha norma "es un reclamo de la sociedad que tenemos la urgencia, la necesidad y la responsabilidad de atender" así como "la competencia de abordarlo".

"Y como queremos hacerlo con carácter federal, creemos que la mejor manera es iniciar un proceso de discusión con la academia, las provincias y también con el sector productivo", dijo.

No obstante, Cabandié aclaró que "como también rige el (artículo) 124 (de la Constitución) para una ley de este tipo" que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, "una ley del Congreso no puede definir el uso de esos humedales que lo determina cada provincia" y por eso "no es un proyecto de ley prohibitivo el que elaboraremos".

"Pero sí creo que es menester que podamos discutir una ley de presupuestos mínimos, que podamos favorecer los inventarios correspondientes, que podamos crear un programa con fondos específicos para la protección y cuidado" de estos recursos naturales, dijo.

En ese sentido mencionó los casos de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Río Negro y Mendoza que "ya iniciaron ese proceso de inventario de humedales". (Télam)