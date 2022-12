En las farmacias ya no serán válidas las fotos de recetas médicas escritas a mano "A partir de hoy y sin excepciones, toda receta (manuscrita) tiene que llegar en forma física a la farmacia" y ya no se aceptarán "recetas en fotos", dijo Pesenti, quien aseguró que en los últimos meses "muchas obras sociales ya no las venían aceptando".