Comerciantes, empleados y familiares de estudiantes de la ciudad bonaerense de La Plata destacaron el uso opcional de barbijo que rige a partir de hoy en las escuelas, espacios laborales y recreativos de la provincia de Buenos Aires, pero advirtieron que se mantienen otras medidas de cuidado como la ventilación para prevenir la circulación del Covid-19.

“A partir de hoy, el que quiere lo usa, y el que no, no. Cuando su uso no era optativo pedíamos que todo el que entrara tuviera puesto su barbijo, pero, ahora que cada uno haga lo que quiera. Me parece que está bien la medida, que cada uno se cuide como le parezca, sobre todo ahora que bajaron los casos”, dijo a Télam Fernando Deiacono, empleado del supermercado Market12.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, tras anunciar la medida anoche en su cuenta de Twitter, destacó hoy el descenso de casos de coronavirus y un escenario "controlado" en los contagios por gripe.

Argumentó que la decisión el uso optativo del tapaboca para espacios cerrados -menos en el transporte público-, tiene que ver con "la evolución de la pandemia a través del tiempo" y gráfico que durante el pico de la tercera ola de coronavirus, que fue hace 10 semanas, se registraban unos 44.000 casos por día, mientras que "ahora hay menos de 800".

Para la técnica en Seguridad e Higiene Ambiental, Paula Mislem, la medida es “acertada” ya que consideró “hace un tiempo la gente dejó de usarlo sobre todo en lugares abiertos”.

“En espacios cerrados como negocios, yo he entrado sin tenerlo puesto y me lo ponía si me lo pedían. Creo que con esta medida todos de a poco dejarán de a poco de usarlo, si es que los casos no suben”, añadió la técnica.

Por otra parte, la psicopedagoga María Eugenia Ruggeri dijo: “En el trabajo muy pocos lo usaban, yo lo uso en lugares cerrados donde el resto de la personas lo tienen o piden que lo use, lo llevo colgado por las dudas. Me di cuenta que muchos lo usaban mal y es como no usarlo, pero entiendo que los colegios todavía lo piden porque esto es muy reciente”.

En las escuelas, hasta esta mañana, no habían recibido la circular, pero el arquitecto Nicolás Tabellione, que es padre de tres hijos de 12, 9 y 6 años, opinó que "con los chicos vacunados ya no es necesario el uso de barbijo en las aulas" .

En esa línea, la arquitecta Virginia Castro dijo que “está bueno que no sea obligatorio, de manera que quien no quiere usarlo no lo use y quien prefiere mantenerlo lo haga, en el micro y en la escuela mi hijo de 7 prefiere usarlo”, apuntó.

En cambio, la empleada bancaria Ana Belén Arrastía manifestó a Télam que "no es momento de relajar con el barbijo, dado que se viene el invierno y encima todavía quedan muchos niños sin vacunar", y evaluó que "la pandemia no terminó: bajaron los casos pero siguen los contagios".

Para los y las comerciantes, la medida fue bien recibida pero muchos continuarán con otros cuidados.

“Para mi es una excelente noticia porque muchos estábamos ya cansados de tener ocho horas puesto el barbijo pero yo voy a mantener las ventanas doble circulación, es una medida efectiva que seguiremos usando”, dijo Liliana Maldonado, propietaria de la Lencería María Domenica.

Del mismo modo, Soledad Mazza, empleada de un local de calzado, dijo que en el negocio le dieron libertad para que cada empleada decida y que ella "lo seguirá usando mientras haya clientes dentro del local", ya que consideró que "la ventilación del mismo no es óptima y se vienen los meses de frío”.

En tanto, Miguel Vallejos, de la librería Papelote, comentó que hasta ahora cuando ingresaban clientes al local se ponía el tapaboca, y aclaró que “ahora que es legal no utilizarlo" se lo seguirá poniendo por las personas "que aún lo usan", pero, remarcó, "no lo exigiré más a quienes ingresen". (Télam)