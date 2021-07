El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, confirmó que "desde hoy se comenzará con una campaña de vacunación en los barrios e incluso si es posible casa por casa para llegar a todos los que no se vacunaron" contra el coronavirus.

La primera experiencia se hará hoy en Trelew, la segunda ciudad en cantidad de habitantes, donde se vacunará en el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Abel Amaya.

Además de ese nuevo lugar de vacunación, se mantendrán los centros que ya venían funcionando con el gimnasio municipal de esa ciudad y el de la obra social de los empleados públicos, donde se está aplicando la primera dosis a mayores de 18 años sin turno.

"A la campaña de vacunación barrial la seguiremos de manera progresiva con otras localidades como Rawson, que está preparando un esquema similar", señaló el ministro de Salud en diálogo con Télam.

El funcionario calcula que "hay muchos habitantes que no se vacunaron porque no están de acuerdo y de hecho están en su derecho porque no es una vacuna obligatoria, pero creemos que muchos no se inscriben en las plataformas porque no saben cómo hacerlo o no tienen los elementos tecnológicos y por eso tenemos que ir al terreno".

"Estimamos que hay por lo menos 150 mil chubutenses que no se inscribieron y tenemos que llegar a ellos de alguna manera" se propuso. (Télam)