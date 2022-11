La política de seguridad vial que llevan adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires recibió hoy el respaldo de un importante sector privado dedicado a la prevención de siniestros, según se informó oficialmente.

"Felicito al Gobierno nacional, a las provincias y municipios porque se están ocupando de la seguridad vial. Han transformado el tema en una política que incluyen en sus agendas", afirmó el presidente de la Cámara de Empresas de Software Vial (Cecaitra), Bernardino Garcia, durante el acto de conmemoración de los 23 años de la entidad, al que asistieron el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, el ministro de Transporte bonaerense Jorge D´Onofrio, señaló un comunicado.

El encuentro contó además con la presencia de una veintena de intendentes del conurbano y representantes de la organización civil Luchemos por la Vida

"Ocupémonos de esta pandemia que es permanente: la inseguridad vial, de la que saldremos trabajando en conjunto. El Estado, las empresas, las organizaciones, la sociedad, nos solidificamos en pos de un objetivo mayor: avanzar en la mejora de la seguridad vial", dijo Garcia.

"Hoy, a 23 años del inicio de nuestra actividad, quiero hablar del espíritu que nos impulsa: la conciencia vial, que es lo necesario para todos los que usamos la vía pública. Todos requerimos tener conciencia vial y lamentablemente no tenemos vacuna. Son acciones: educación, control y penalización", señaló.

Durante el evento, se entregó una distinción al presidente de Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, por su tarea diaria en pos de la seguridad vial.

"Cuando empezamos estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer para aportar un granito de arena para salvar una vida. Está distinción es un aliciente para seguir luchando, y ver q hay otros que también trabajan para que sea realidad nuestro sueño: que no haya siniestros viales y que se puedan salvar vidas. Sabemos que no lo podemos hacer solos", dijo Silveira.

(Télam)