La empresa de cruceros Royal Caribbean Cruises anunció la suspensión de algunas de sus actividades por temor a una alta propagación de infecciones relacionadas con la variante Omicron.

Actualmente, la escala concierne a los cruceros Serenade of the Seas, Jewel of the Seas y Symphony of the Seas, mientras que el Vision of the Seas no regresará al mar hasta el 7 de marzo, consignó la agencia ANSA.

"Lamentamos tener que cancelar las ansiadas vacaciones de nuestros huéspedes y agradecemos su lealtad y comprensión", afirmó la empresa, al hablar de las medidas tomadas por "exceso de prudencia".

En los últimos días, Royal Caribbean había detenido el barco Spectrum of the Seas después de que se identificara a nueve pasajeros como contactos cercanos en un caso registrado en Hong Kong.

Hasta ahora, todos han dado negativo en hisopados posteriores; sin embargo, en los últimos días se han registrado varios casos de positividad en otros cruceros. (Télam)