El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad realizará operativos territoriales para difundir información sobre el Programa Registradas, que tiene como objetivo "promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género".

El programa está dirigido a trabajadoras de casas particulares y empleadores o empleadoras que registren una nueva relación laboral y es una iniciativa conjunta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), el Ministerio de Economía, el Banco Nación y la AFIP.

Esta semana, los operativos territoriales se llevarán adelante en la estación de trenes de Constitución, de Once y Retiro (Ciudad de Buenos Aires) de 7.30 a 9.30 el lunes (Constitución y Once), miércoles (Constitución y Retiro) y viernes (Retiro y Once).

Además, en Plaza San Martín (localidad de San Martín) y Plaza La Roche (Morón) el martes de 9 a 14 y en la Peatonal ubicada entre las calles Laprida y España (Lomas de Zamora) el jueves en el mismo horario.

Según la Dirección de Mapeo Federal del Cuidado del MMGyD, más del 98% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres, las cuales representan cerca del 17% de las asalariadas de todo el país.

Además, en promedio, este grupo trabaja 17 horas semanales, reciben un sueldo aproximado de $13.300 y se calcula que la informalidad en el sector supera el 69%.

En este contexto, el Programa Registradas presenta dos líneas de trabajo: el incentivo para la formalización y permanencia en el empleo y la bancarización de las trabajadoras particulares.

El programa consiste en un incentivo por parte del Estado, que abonará una parte del salario de la trabajadora durante seis meses, y el compromiso de la parte empleadora de continuar realizando el pago durante un plazo mínimo de cuatro meses luego de finalizado el beneficio.

A su vez, las trabajadoras dispondrán de una cuenta gratuita en el Banco de la Nación Argentina y podrán acceder a beneficios bancarios, además de contar con los correspondientes aportes, contribuciones y ART