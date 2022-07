(Por Claudio Benites, enviado especial).- Tras cinco años de ausencia, un tren de pasajeros volvió a circular entre las ciudades bonaerenses de Bragado y Pehuajó, lo que provocó a su paso innumerables muestras de emoción y sacó a relucir orgullo patriótico, un sentimiento de pertenencia hacia un medio de transporte que fue motor del desarrollo social y económico del país.

Las multitudes que se dieron cita, desafiando el frío tempranero de 9 de Julio, el sol intenso del mediodía en Carlos Casares y la primera franja de la tarde en Pehuajó, expresaron su alegría al ser testigos del viaje de prueba definitiva que la formación "Marcha Blanca" realizó hoy, antes del retorno del servicio, previsto inicialmente para el viernes 5 de agosto.

La gente se agolpó en el andén, saludó la llegada del tren con vítores, agitó banderas celestes y blancas y no ocultó las lágrimas, como la de Romualdo, un veterano de mil viajes de Pehuajó, quien casi había perdido la esperanza de volver a viajar sobre vías: "No lo puedo creer, tengo 92 años y en serio que no creía que esto iba a ser realidad".

Los testimonios se reiteraron en todo el recorrido. En 9 de Julio la multitud copó el andén. Allí, Juan Galmarini, con sus más de 40 años habitando la localidad, es uno de los tantos que solía utilizar el servicio habitualmente cuando circulaba. "Esto es una alegría enorme –dijo a Télam- porque no solo es más económico y seguro -las combis y los colectivos son muy caros-, sino porque es parte de nuestra Argentina".

Aldana Pérez trajo a sus hijos Thiago de 7 y Tania de 8 a ver el tren por primera vez. "Esto es buenísimo, volvemos a tener tren, volvemos a estar conectados con un servicio barato. Es una emoción muy grande para todos los que vivimos en 9 de Julio".

Clara y Alicia lucieron orgullosas sus canas y banderitas argentinas en mano y se agolparon junto al resto de la multitud en el andén aguardando la llegada del tren. "Es un orgullo para todos" exclamaron a dúo mientras buscan el mejor lugar para observar a la formación".

Carlos y María Rosa forman un matrimonio que se manifiestó "chocho" por el retorno del servicio. Ambos coincidieron en que esperaban el día de hoy "desde hace mucho, desde cuando se comenzó a hablar de la vuelta del tren".

Ema es una abuela orgullosa de sus nietos Benjamín de 8, Felicitas de 11 y Martina de 6. "Los traje para que vean el tren. Yo viajaba frecuentemente cuando circulaba, pero ellos nunca vieron el tren", señaló emocionada a Télam.

Rubén Oscar Marigo es un artesano y mecánico de 82 años, que fue a la estación con su esposa Gloria María, con la que está casado desde hace 54 años, para "disfrutar" del retorno del tren. "Viví toda mi vida en 9 de Julio y el tren para nosotros es la vida misma", dijo.

El intendente de 9 de Julio, Mariano Barroso, agradeció al Gobierno nacional la decisión de volver a poner en funcionamiento el tren y sostuvo que "para nosotros es fundamental el retorno del servicio. El tren ha sido la vida de nuestros pueblos y la base de un desarrollo regional por lo que celebro este acontecimiento".

Las escenas se replicaron en Carlos Casares, donde Irene Clavero dijo que "el tren es todo para nosotros", mientras su hija Nadia y su nieto Eloy, de 7 años, pugnaban por subir a la formación. "No conoce el tren, nunca vio uno", dijo Nadia mientras tomaba de la mano a Eloy para que subiese al vagón.

Sofía y su hijo Ciro de 5 años también hacían cola de modo ordenado para subir. "Ahora todo va a ser más fácil", reflexionó, mientras María Fernández exhibía orgullosa que hace 47 años vive en Casares. "Nací aquí y sé lo que es el tren para este pueblo. Lo mejor que pudieron hacer es lograr la vuelta del tren que nos sacaron hace cinco años", dijo.

Daniel Stadnik, jefe comunal de Carlos Casares, destacó que "el ministro (de Transporte) Alexis Guerrera cumplió con lo que dijo: prometió que el tren iba a volver a Casares y hoy lo tenemos acá, y esto es una enorme alegría para todos nosotros".

La llegada a Pehuajó rememoró aquellos registros de Sucesos Argentinos. Desde el ingreso a la ciudad, su pudo ver gente en las calles saludando el paso del tren. Niños con ojos repletos de asombro, familias enteras en los parques circundantes y una multitud pocas veces vista en la estación, según los propios habitantes de la localidad.

Ernesto corrió por el andén siguiendo con una bandera el ingreso de la formación y su emoción resultó inocultable cuando se detuvo y comenzaron a bajar quienes viajaban en él. "Yo siempre tuve la esperanza y hoy lo veo hecho realidad", enfatizó.

Pehuajó era una fiesta y su intendente, Pablo Zurro, dijo: "No festejo este acontecimiento como intendente, sino como un habitante más, como uno más de este pueblo a 365 kilómetros de Capital, un pueblo en lucha donde se acabaron los ricos y famosos, que necesitaba el retorno del tren".

De la "Marcha Blanca" participaron Guerrera y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

"Estamos muy satisfechos por lo que estamos haciendo para la recuperación de los trenes, no solo en lo que hace al servicio de pasajeros, sino también de carga. Junto a Trenes Argentinos hemos intervenido casi 1.700 kilómetros de vía, hemos reconectado más de 40 localidades en distintos puntos del país, en algunos casos que no veían el tren desde hace 30, 40 o 50 años", dijo a Télam Guerrera.

Aclaró que "no es el tren que deseamos y anhelamos, pero es el servicio del tren de pasajeros que simboliza la vuelta del tren a la Argentina como una política de Estado, como una decisión política de nuestro presidente, acompañada por Sergio Massa, desde la Cámara de Diputados, dándonos las herramientas económicas necesarias para concretarlo".

"Acá estamos, viendo como después de 5 años, el tren vuelve a circular por 9 de Julio, Carlos Casares para llegar hasta Pehuajó, de donde nunca debió irse", afirmó.

Explicó que "comenzará a circular desde el 5 de agosto, llegando a Pehuajó los viernes y retornando a Buenos Aires los domingos. Será por el momento un servicio de fin de semana, pero estamos trabajando justamente en el financiamiento internacional para poder comprar el material rodante necesario para sumar frecuencias a cada uno de los ramales que estamos rehabilitando".

Por su parte, Marinucci indicó que "este servicio es parte de la planificación que nos ha planteado el ministro para el transporte ferroviario, para que a través del ferrocarril Sarmiento podamos volver a llegar a La Pampa. El objetivo es que cada habitante de 9 de julio, de Carlos Casares y de Pehuajó, pueda desarrollar su actividad, recuperar la conectividad perdida hace cinco años con un medio de transporte accesible".

La formación partió desde Bragado a las 9 en punto y arribó a 9 de Julio a las 10,25, para partir nuevamente a las 11,10 hacia Carlos Casares, adonde llegó a las 12,30, para salir rumbo al destino final, Pehuajó a las 13,18 y llegar a destino a las 15.

El servicio se prestará los días viernes, a partir del 5 de agosto, saliendo desde Once a las 20,55, para arribar a las 6,41 del día siguiente. La distancia que recorrerá el tren es de 363 kilómetros desde Once y parará en las estaciones Haedo, Bragado, 9 de julio, Carlos Casares y Pehuajó. El servicio es independiente del que se presta entre Once y Bragado los días viernes y lunes, que si para en las estaciones intermedias entre las dos cabeceras. (Télam)