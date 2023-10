Un juez en lo Civil embargó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el diez por ciento de las utilidades de los partidos amistosos desde el 1° de noviembre de 2022, ante el reclamo de un empresario por un contrato de exclusividad para la organización de partidos internacionales.

La medida cautelar dispone que "en el plazo de diez días" la AFA deberá informar "cuáles han sido las utilidades que ha obtenido de todos los partidos amistosos jugados por la selección mayor de fútbol masculino de Argentina con otras selecciones nacionales y/o con desde equipos de fútbol de reconocido prestigio, el 1° de noviembre de 2022 a la fecha".

Claudio Fabián Tapia

Sobre esa base, deberá depositar "en idéntico plazo, el diez por ciento ese importe (en dólares o en moneda nacional) en las cuentas a la orden de este juzgado que se abrirán a tal efecto".

La medida cautelar fue dispuesta por el juez en lo Civil número 65 Alejandro Verdaguer, en el marco de una demanda promovida por el empresario Guillermo Tofoni, quien esgrimió un contrato –reconocido por la AFA en su existencia mas no en sus alcances- "para la organización de los partidos amistosos de la selección nacional hasta el año 2030".

Tofoni sostiene que, "luego que Argentina saliera Campeona del Mundo, se le desconoció el contrato firmado".

Amistoso Argentina - Australia

El juez Verdaguer sostuvo que "el contenido de ese contrato revela un negocio, en términos económicos, muy importante".

"Precisamente, que una de las partes de ese contrato sea una simple asociación civil torna razonable el temor esbozado por el pretensor en relación a la posibilidad, futura, de que pueda hacer frente a los valores emergentes de esa contratación que, prima facie, está reconocida", justificó la cautelar.

La medida pedida por Tofoni había sido rechazada originalmente, pero el empresario aportó nueva documentación (incluso de otros reclamos ante la Justicia en lo Comercial) que convencieron al juez de rever su decisión

Messi marcó el gol número 100 con su camiseta de la Selección Argentina

"La nueva documentación aportada me permite sostener que el contrato que el peticionante suscribió con la AFA, en su materialidad, está reconocido por esta esta última asociación", sostuvo el juez. No obstante, aclaró: "Al afirmarlo no pierdo de vista que, en esas presentaciones, la AFA ha objetado la validez y eficacia de ese contrato".

La medida cautelar tiene fines preventivos para asegurar una eventual reparación económica, pero esa decisión dependerá de la tramitación de fondo del reclamo de Tofoni a la AFA.

En abril pasado, el juez federal Ariel Lijo sobreseyó al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en una causa penal en la que había sido denunciado por el presunto favorecimiento al empresario Guillermo Tofoni para otorgarle la exclusividad de la organización de partidos de fútbol amistosos de la Selección Argentina

