Alrededor de 35.000 argentinos viajaron a Qatar para vivir el Mundial de Fútbol, según estimó el embajador de la Argentina en aquel país, Guillermo Nicolás, quien destacó el "excelente" comportamiento de la hinchada nacional, que supo respetar la cultura y normas sociales de los qataríes, en quienes dejaron "una huella imborrable".

"Es complicado saber cuántos argentinos viajaron al Mundial, pero ya 10 días antes de la final registramos el ingreso de alrededor de 22.000 argentinos con pasaporte argentino", explicó Nicolás, en diálogo con la agencia Télam.

Y precisó que a ese número habría que agregarle "los argentinos que entraron con pasaporte de otra nacionalidad y los que fueron ingresando para semifinales y finales".

En función de estos registros, el embajador estimó que "alrededor de 35.000 vinieron a Doha para el Mundial", de los cuales sólo "unos pocos" quedaban a inicios de esta semana en la capital qatarí.

MIRÁ TAMBIÉN El Dibu Martínez será homenajeado mañana en Mar del Plata

"Me siento muy orgulloso por la presencia de tantos argentinos, con un comportamiento en general excelente. No tuvimos incidentes, sólo algunos muy aislados y sin consecuencias posteriores, que no empañan el comportamiento de los miles de argentinos, que fue reconocido por los qataríes", expresó Nicolás.

Asimismo, destacó "la empatía que se dio y el relacionamiento" entre argentinos y árabes, que deja "una huella imborrable para todos los qataríes".

"Los argentinos que vinieron entendieron el mensaje de que había que respetar el país y la cultura qatarí y que había que tener un comportamiento acorde a las normas sociales de acá", aseguró el embajador y concluyó que todo se dio "en un marco de mucha alegría y pasión, pero también de mucho respeto". (Télam)