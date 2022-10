Musk se hizo cargo de Twitter Inc con una eficiencia brutal, describió un cable de la agencia de noticias Reuters, según el cual ofreció poca claridad sobre cómo logrará las ambiciones que esbozó para la influyente plataforma de redes sociales.

"El pájaro está liberado", "tuiteó" después de completar su adquisición de $44 mil millones el jueves, haciendo referencia al logo del pájaro de Twitter en un aparente guiño a su deseo de ver que la compañía tenga menos límites en el contenido que se puede publicar. Sin embargo, el CEO del fabricante de autos eléctricos Tesla Inc y autodenominado absolutista de la libertad de expresión también comentó que quiere evitar que la plataforma se convierta en una cámara de eco para el odio y la división.

Otros objetivos incluyen querer "derrotar" a los robots de spam en Twitter y hacer que los algoritmos que determinan cómo se presenta el contenido a sus usuarios estén disponibles públicamente. Sin embargo, Musk no dio detalles sobre cómo logrará todo esto y quién dirigirá la empresa; solo avisó que planea recortar puestos de trabajo, dejando a los 7.500 empleados de Twitter preocupados por su futuro.

"La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia", fue una de sus frases.

El magnate fue más allá: "Actualmente existe un gran peligro de que las redes sociales se dividan en cámaras de eco de extrema derecha y extrema izquierda que generan más odio y dividen a nuestra sociedad. La compré para tratar de ayudar a la humanidad, a quien amo".. La voz de los empleados de Twitter.. En una encuesta continua en la aplicación de mensajería Blind sobre si los empleados de Twitter estarán en la empresa en tres meses, menos del 10 % votó "sí": De los 266 participantes, el 38% dijo "No" y más del 55% eligió la opción "palomitas". Blind permite que los empleados envíen mensajes anónimos para expresar sus quejas donde las personas pueden registrarse con sus correos electrónicos corporativos.

Musk despidió al presidente ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, al director financiero, Ned Segal, y al jefe de políticas y asuntos legales, Vijaya Gadde, según personas familiarizadas con el asunto. Los acusó de haberlos engañado a él y a los inversores de Twitter sobre la cantidad de cuentas falsas en la plataforma.

Agrawal y Segal estaban en la sede de Twitter en San Francisco cuando se cerró el trato y fueron escoltados hacia afuera, agregaron las fuentes. Musk, que también dirige la compañía de cohetes SpaceX, planea convertirse en el CEO de Twitter después de completar la adquisición, así como eliminar las prohibiciones permanentes a los usuarios, informó Bloomberg, citando a una persona familiarizada con el asunto. Pero Twitter, Musk y los ejecutivos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Antes de cerrar el trato, Musk entró en la sede de Twitter el miércoles con una gran sonrisa y un lavabo de porcelana, y luego `tuiteó`: "Deja que se asiente"

También cambió la descripción de su perfil de Twitter a "Jefe Twit" en tanto que trató de calmar los temores de los empleados de que se avecinan despidos importantes y aseguró a los anunciantes que sus críticas anteriores a las reglas de moderación de contenido de Twitter no dañarían su atractivo.

"Obviamente, Twitter no puede convertirse en un infierno de todos contra todos, donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias", escribió en una carta abierta a los anunciantes el jueves.. Usuarios que dejan la red social..

En la medida que se difundió la noticia del acuerdo, algunos usuarios de Twitter se apresuraron a señalar su disposición a retirarse. "Estaré feliz de irme en un santiamén si Musk, bueno, actúa como todos esperamos que lo haga", escribió un usuario con la cuenta @mustlovedogsxo.

Los reguladores europeos también reiteraron las advertencias anteriores de que, bajo el liderazgo de Musk, Twitter aún debe cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la región, que impone fuertes multas a las empresas si no controlan el contenido ilegal. "En Europa, el pájaro volará según nuestras reglas de la UE", "tuiteó" el viernes por la mañana el jefe de la industria de la UE, Thierry Breton, y publicó en una respuesta un breve video de Breton y Musk después de su reunión en mayo pasado.

En una indicación de los desafíos que se avecinan, la actriz de Bollywood Kangana Ranaut, a quien se le prohibió el acceso a Twitter el año pasado por violar sus reglas sobre conductas odiosas y abusivas, aplaudió la toma de posesión de Musk en Instagram y compartió las solicitudes de los fanáticos para restaurar su cuenta. Musk también avisó en mayo que revertiría la prohibición de Donald Trump, quien fue destituido después del ataque al Capitolio de los Estados Unidos y éste comentó a su vez que no volverá a la plataforma: en cambio, lanzó su propia aplicación de redes sociales, Truth Social.

Un representante de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. La adquisición de Twitter Inc por parte de Elon Musk no cambiará la expectativa de India de que debe cumplir con las reglas existentes y futuras del país, que se publicarán en unos días, advirtió a Reuters en Nueva Delhi Rajeev Chandrasekhar, ministro de Estado de Electrónica y Tecnología de la Información de aquella nación.. Una "súper aplicación"..

Musk anunció que se propone crear, sobre la base de Twitter una "súper aplicación" que ofrece de todo, desde transferencias de dinero hasta compras y transporte compartido. Pero Twitter está luchando por involucrar a sus usuarios más activos, que son vitales para el negocio. Estos "`tuiteros` pesados" representan menos del 10 % de los usuarios generales mensuales, pero generan el 90 % de todos los tuits y la mitad de los ingresos globales.

El camino hacia la formalización del acuerdo estuvo lleno de giros y vueltas que sembraron dudas sobre si sucedería o no.

Comenzó el 4 de abril, cuando Musk reveló una participación del 9,2% en Twitter, convirtiéndose en el mayor accionista de la empresa. La persona más rica del mundo luego accedió a unirse al directorio de Twitter, solo para negarse en el último minuto y ofrecer comprar la compañía por $ 54.20 por acción, una oferta que Twitter pensó que podría ser otra de las bromas de Musk sobre el cannabis.

La oferta de Musk era real, y en el transcurso de solo un fin de semana más tarde en abril, las dos partes llegaron a un acuerdo al precio sugerido. Esto sucedió sin que Musk llevara a cabo ninguna diligencia debida sobre la información confidencial de la empresa. En las semanas que siguieron, Musk experimentó dudas y se quejó públicamente de las cuentas de spam de Twitter; sus abogados acusaron luego a la firma de no cumplir con sus solicitudes de información sobre el tema.

La acritud resultó en que Musk le dijera a Twitter el 8 de julio que estaba rescindiendo el trato y cuatro días después, Twitter demandó a Musk para obligarlo a completar la adquisición. Para entonces, el mercado de valores se había desplomado por las preocupaciones sobre una posible recesión y Twitter acusó a Musk de remordimiento del comprador, argumentando que quería salirse del trato porque pensaba que había pagado de más.

La mayoría de los analistas legales dijeron que Twitter tenía los argumentos más sólidos y probablemente prevalecería en los tribunales pero el 4 de octubre, justo cuando Musk iba a ser depuesto por los abogados de Twitter, dio otro giro en U y se ofreció a completar el trato según lo prometido.

Logró hacerlo, solo un día antes de la fecha límite que le dio un juez para evitar ir a juicio. Las acciones de Twitter cerraron el jueves con un alza del 0,3% a 53,86 dólares, justo por debajo del precio acordado. La acción dejaba de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York este viernes. Reuters-NA NA