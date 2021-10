Preguntar a las provincias qué necesitan, sus modelos productivos y sus realidades socioeconómicas para, a partir de allí, apoyar con estrategias y recursos a la ciencia y la tecnología en cada jurisdicción es uno de los pilares de las políticas del Gobierno nacional, sostuvo Elisa Colombo, subsecretaria de Federalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT).

Colombo, quien asumió ese cargo desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández como presidente, dialogó con Télam sobre qué significa federalizar, cuál es la situación del sistema científico tecnológico en el país, los desafíos para la igualdad de género y el impacto de la pandemia en la relación entre ciencia y sociedad.

Física y primera doctora en el país en el campo de la luminotecnia, Colombo nació e hizo toda su carrera en la provincia de Tucumán con excepción de los estudios posdoctorales que realizó en Inglaterra. También tiene una vasta carrera en gestión universitaria y fue la primera mujer directora del Centro Científico Tecnológico del Conicet Tucumán.

-Télam: ¿Qué significa federalizar la ciencia?

-Elisa Colombo: Cuando hablamos de federalización hay personas que piensan que lo que queremos decir es que todas las provincias tienen que tener lo mismo y esto no es así. No se trata de que seamos todos iguales, sino de que en todos los lugares haya igualdad de oportunidades, que quienes hacemos ciencia podamos vivir donde nacimos -si eso es lo que queremos-, que podamos tener trabajo, investigar. A mi me gusta hablar de arraigo, porque el sentido de esta política es que la gente no tenga que ir a buscar trabajo a otro lugar, donde a veces tampoco encuentra.

-T: ¿Cómo es la situación del sistema científico argentino respecto a esto?

-E.C: Hay muchas formas de medir la situación de una provincia; por ejemplo, la cantidad de investigadores por habitantes, universidades, centros del Conicet, proyectos de investigación. Hoy, la Argentina tiene un grado de asimetría altísimo, sobre todo en el norte del país. Casi el 90 por ciento de la inversión en investigaciones se encuentra en el centro (provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe) y a la vez dentro de cada provincia también hay asimetrías de acuerdo a la zona. Cuando comenzamos la gestión con (el ex ministro Roberto) Salvarezza fijamos tres ejes: la articulación que implica trabajar con los Gobiernos provinciales, con los privados y con los actores de la realidad socioeconómica de cada lugar; impactar con las ciencias en estas realidades y la tercera era federalizar. Todo esto atravesado por la mirada de las ciencias sociales sobre cómo la gente se integra en esas propuestas, hacia dónde vamos, y también una perspectiva de género.

-T: ¿Cómo se logra un cambio?

-E.C: Para que haya algún cambio tiene que haber tres elementos: continuidad de las políticas públicas, previsibilidad y financiamiento; son cambios a mediano y largo plazo, acá no hay magia. Las leyes de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Economía del Conocimiento y de creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que fueron votadas casi por unanimidad, nos brindan previsibilidad y continuidad de las políticas de Estado. Como comentó el ministro (Daniel) Filmus hace unos días en un acto, la Ley de Financiamiento plantea que un buen porcentaje del fondo nuevo debe ser aplicado a las provincias, y esto representa un giro copernicano a las políticas de ciencia y tecnología del país dado que hoy hay una altísima concentración. El objetivo es que no pensemos la ciencia y tecnología desde la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay que preguntarle a cada provincia qué necesita, cuál es su modelo de desarrollo productivo, cuál es su perspectiva de desarrollo científico-tecnológico y cómo hacemos para apoyar esa estrategia, que en cada jurisdicción está marcada por sus características productivas.

-T: ¿Cómo se traduce esa mirada federal en otras políticas más allá de las leyes?

-E.C: La federalización atraviesa a todos los organismos del Ministerio y del Estado en general. En el área de Planeamiento -donde se está trabajando en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología Innovación 2030- hoy tenemos agendas de cada provincia en particular por primera vez en la historia que dan una base para orientar hacia dónde haremos las inversiones. El área de Articulación también trabaja en el mismo sentido; ahora hay un programa para Investigadoras Mujeres Jóvenes que brinda tres reconocimientos por región. También el Conicet tiene una política de federalización con becas cofinanciadas, o toma áreas de vacancia geográfica y orienta a los investigadores en esos lugares. Una propuesta muy clara de federalización de este organismo se dio cuando Salvarezza era presidente del Conicet con la creación de los centros científicos tecnológicos en distintas provincias que lograron una presencia territorial que antes no tenía el Conicet.

-T: Nombró Centro Científico Tecnológico de Conicet y leí que fue la primera mujer en dirigir el de Tucumán, ¿sigue siendo difícil para las mujeres desarrollarse como científicas?

-E.C: Tenemos muchos desafíos pendientes. Un tema crucial es la doble jornada de trabajo a la que se enfrentan las mujeres a diario porque no han dejado de ser responsables de las tareas de cuidado y de la casa. Ese es un camino que tenemos que recorrer bastante largo y arduo para desnaturalizar ese rol. Hemos recorrido mucho para comprender que la casa no es el lugar natural de la mujer y el mundo público el del hombre; en esto se avanzó mucho, pero la mujer llega a su casa y sigue trabajando. Una política importante para esto sería que en todos los lugares de trabajo hubiera jardines de infantes.

-T: Por último, ¿cómo evalúa la respuesta de la ciencia a nivel federal frente a la pandemia?

-E.C: Creo que la pandemia marcó un antes y un después en la relación del sistema científico con la sociedad y la demanda, demostró que las capacidades que tenemos instaladas, tanto de recursos humanos como tecnológicos, eran necesarias porque para poder tener una respuesta inmediata como tuvimos primero tenés que tener personas formadas, equipos, técnicos. Eso no se puede hacer de un día para el otro. La Argentina tiene esa capacidad de producir conocimiento, tiene un sistema científico que ya está bastante consolidado en todo el país, en algunos lugares quizás son pequeños, pero son de excelente calidad; y además esos sistemas de vinculación están conectados con otros del país y con el resto del mundo. La pandemia mostró que el sistema científico argentino está en condiciones de responder frente a una demanda y en este momento el desafío es poder formular demandas porque ya sabemos que tenemos las capacidades para dar respuestas.

(Télam)