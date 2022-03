Vivian Perrone, titular de la ONG Argentina "Madres del Dolor" que se dedica a concientizar sobre siniestros viales y asistir a las víctimas, fue elegida integrante del consejo directivo de una alianza internacional de ONG que implementan programas y presionan por iniciativas de seguridad vial en todo el mundo.

La "Global Alliance of NGOs for Road Safety" es "la ONG de Seguridad Vial mas grande del mundo, hace meses que me esfuerzo por quedar y poder representar a las víctimas y a América Latina que nunca tuvo un representante ahí", dijo a Télam Perrone.

Esta Alianza, presente en más de 200 países, fue creada en el 2013 a iniciativa de la OMS luego de que la ONU lanzara la "Década de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020)",

Uno de los objetivos de la Alianza es reducir las muertes en sinestros viales en un 50% para el 2030.

Perrone preside la Asociación Civil Madres del Dolor desde el 2004 cuya finalidad es promover Justicia, asistir y contener a víctimas y familiares de hechos violentos y defender los derechos de la seguridad ciudadana.

La mujer es la madre de Kevin Sedano, un adolescente que murió en 2002 tras ser atropellado por un auto en la localidad bonaerense de Vicente López. (Télam)