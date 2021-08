El Vaticano mostró hoy su "preocupación" por el posible referéndum sobre la legalización de la eutanasia en Italia, luego de que los promotores de la iniciativa anunciaran que ya tienen 500.000 firmas para pedir su realización.

"Estoy profundamente preocupado porque es una concepción vitalista de la vida", planteó en diálogo con Télam monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano.

Los dichos de Paglia se dan luego de que la Asociación Luca Coscioni, que recoge firmas en toda Italia, anunciara que ya tiene 500.000 apoyos para impulsar un referéndum sobre la eutanasia.

"Existe la tentación de una nueva forma de eugenesia: quien no nazca sano no debe nacer. Y junto a esto hay una nueva concepción de la salud por la que los que nacen y no están sanos deben morir. Es la eutanasia", lamentó Paglia, designado por el papa Francisco en 2016.

Los promotores del referéndum, que buscan la abolición legal del artículo 579 del Código Penal italiano, anunciaron a través de redes sociales que buscarán además alcanzar las 750.000 firmas antes del 30 de septiembre.

Para Paglia, de todos modos, la eutanasia "es una insinuación peligrosa que envenena la cultura". (Télam)