En los últimos días, el usuario de Twitter @Thiagocuervo viralizó la publicación de una joven, que en 2018 le había preguntado a su veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo.

“Resulta que las mascotas también tienen sus últimos deseos antes de morir, pero solo lo saben los veterinarios que ponen a dormir a los animales viejos y enfermos”, comenzó tuiteando.

Resulta que las mascotas también tienen sus últimos deseos antes de morir, pero solo lo saben los veterinarios que ponen a dormir a los animales viejos y enfermos. El usuario de Twitter Jesse Dietrich le preguntó a un veterinario cuál era la parte

MIRÁ TAMBIÉN Viernes algo nublado, cálido y con máxima de 20 grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Seguidamente citó a Jessi Dietrich, de Knoxville, Tennessee, a quien el médico de mascotas le reveló que lo más difícil “era ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir”.

El problema es que “el 90 % de los propietarios no quieren estar en una habitación con un animal moribundo”, es decir que no quieren “ver morir a su mascota”.

MIRÁ TAMBIÉN Conviven y practican el poliamor: tienen dos hijos pero no saben quién es el papá de cada nene

Thiago coincidió en lamentar que, justamente esos últimos momentos de su vida, es cuando más los necesitan. Los veterinarios suelen pedir a los dueños que se queden, pero son “cobardes” y el egoísmo hace que prefieran evitar esa última imagen.

“Es inevitable que ellos mueran antes que tú. No olvides que tú eras el centro de su vida. Tal vez solo eran una parte de ti. Pero también son tu familia. No importa lo difícil que sea, no los dejes”, decía el especialista.

El pasado 26 de abril cerró su hilo de la red social citando aquella revelación hecha cuatro años atrás, que pedía: “Piensa en la mascota. Soporta este dolor por el bien de ellos y acompáñalos hasta el final”.

La publicación alcanzó más de 141.000 me gusta, fue compartida 53.600 veces y comentada por 2.452 usuarios, que opinaron pero también compartieron sus desgarradoras experiencias.

“Su último latido decidió que fuera encima de mí. No aguantaba más el dolor y cada vez respiraba menos. Era temprano, pero cuando la vi sabía que era la última vez. Me senté en el piso y apoyé su cabeza encima mío. Tuvo un paro cardíaco y se fue. Pero jamás deje de abrazarla”, contó Juanita Pereyra junto a una foto de su perro.

“Te extraño mi Roquito, perdóname si sentiste que te dejé solo te amo siempre”, se lamentó Carolina junto a un video de su mascota.

“Lola la primera q tuve, se fue rápido por parvovirus. Ese día la escuchaba desde mi pieza agonizar, no quería verla sufrir, pero tuve q acercarme a ella porq no aguante. Cuando llegue, la subí encima mío, y me miro fijo a los ojos hasta q se dilataron por completo. Es real”, relató Agus Benavidez.

“Yo la acompañe hasta su último suspiro. La vi apagarse, me dolió como nada en esta vida, pero no iba a ser tan egoísta de ponerme a mí por delante de ella… fui lo último que vio, sintió mi amor hasta el fin de sus días”, dijo Dani Jaramillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Por venganza: llevó al perro a la peluquería canina y nunca más lo fue a buscar