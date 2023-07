El streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, se mostró desconsolado y en medio de llantos tras ser acusado por el cantante de cumbia Néstor en Bloque, llamado en realidad Néstor Bordiola, de haberle pedido fotos íntimas a su hija de 17 años. "Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome", expresó Coscu entre sollozos.. "Yo la pasé como el orto, y siempre estaban los mismos en la casa bancándome. Y nunca dudaron, ninguno dudó de mí. Sabían que era todo inventos, todo mentira para cagarme la vida, para cagar la velada. Porque no querían ir contra mí, no saben quién soy, no saben nada de mí, querían ir en contra de la velada, querían cagar el evento más importante de Twitch", añadió refiriéndose a la pelea de boxeo en la que se enfrentó con el yotuber chileno Germán Garmendia

Coscu se convirtió en el centro de críticas tras cuestionar a la cantante María Becerra de haber plagiado la letra de una de sus canciones y publicó un tuit disculpándose con la cantante

"Si ofendí a algún artista con una reacción, les pido mi más sincero perdón. No saben lo difícil que es stremear por horas todos los días y que todo el chat te pida que escuche un tema

Nunca fue mi intención y vengo a pedir disculpas por todas mis reacciones en este tweet", escribió Coscu

Sin embargo, el streamer recibió una respuesta que no esperaba

Néstor en Bloque, el cantante de cumbia, le comentó el tuit a Coscu y lanzó una fuerte acusación. "A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan sólo 17 años, sos un degenerado", disparó el músico

Y añadió: "Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte". AO/SOC NA