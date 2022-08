El rescate de diez trabajadores desaparecidos en una mina inundada de México desde el 3 de agosto podría tomar "hasta once meses", según un plan presentado este jueves por el Gobierno a familiares de los obreros, quienes ya plantearon a la prensa que no pueden aceptarlo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado este jueves temprano que el plan sería expuesto a los familiares con el fin de obtener su aval, para luego ser presentando públicamente este viernes.

La estrategia fue planteada por la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, quien se reunió hoy con parientes de los mineros en Agujita, la comunidad del estado de Coahuila (norte) donde se encuentra el complejo de carbón inundado.

Desde que se produjo el siniestro no hay señales de vida de los trabajadores.

"Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto", dijo Juani Cabrales la hermana de Mario Alberto Cabrales, uno de los mineros accidentados, a la agencia de noticias AFP vía telefónica.

"Estábamos esperanzados en que se tardaría un mes, y ahora nos salen con esto. Es casi un año, no es posible, debe haber otras formas" de rescatarlos, añadió de su lado Guadalupe Cabrales, también hermana del trabajador.

Aunque desconocen los detalles técnicos, las dos mujeres señalaron que el plan consiste en hacer una nueva perforación para ingresar a la mina, consignó la agencia.

La estrategia inicial era que buzos militares intentaran descender a través de los pozos por donde suelen ingresar los trabajadores, cuando la inundación estaba en poco más de un metro, pero el nivel del agua aumentó súbitamente a más de 30 metros el 14 de agosto y no disminuyó, agregaron.

Protección Civil anunció un "cambio en el plan" para sellar antes las fisuras por donde se filtra el agua desde una mina vecina y abandonada hace 30 años, así como construir un muro.

Según el gobierno mexicano, esas maniobras "fueron validadas por dos empresas de Estados Unidos y Alemania", que asesoran la operación.

El accidente se produjo cuando los trabajadores abrieron un orificio en la mina El Pinabete, provocando que el agua acumulada en el vecino complejo de Conchas Norte se desbordara hacia el lugar donde maniobraban, y solo cinco obreros lograron salir a pie.

Coahuila es uno de los estados con mayor actividad minera de México, pero, en la mayoría de los casos, se sigue desarrollando con "una peligrosa técnica artesanal y con precarias condiciones de seguridad y laborales", agregó la agencia.

El 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos de ese Estado dejó 65 trabajadores fallecidos, y solo dos cuerpos fueron rescatados.

La ong Familia Pasta de Conchos, que exige justicia por el accidente en ese socavón, documentó unos 3.100 mineros fallecidos en la zona desde 1883, la mayoría a inicios del siglo XX. (Télam)