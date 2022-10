Luego de la movilización en contra de la ocupación mapuche, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi (Río Negro), Diego Frutos, afirmó que "lo importante era enviarle un mensaje al Gobierno Nacional" y aseguró que "esta vez debe haber tomado nota de la situación, la cual venía eludiendo". En medio de un clima de tensión a raíz de los ataques y vandalizaciones por parte de integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, comunidad que reclama tierras en representación del pueblo mapuche, el pasado fin de semana unas 200 personas de la zona marcharon bajo la consigna "basta de terrorismo en la Patagonia" en Bariloche. "Es muy complicado seguir adelante, estoy viviendo como un nómade errante hace un par de años", afirmó. "En Villa Mascardi convivimos con una verdadera y única comunidad histórica mapuche que está asentada hace más de 120 años, no como estos grupos que aparecieron ahora", continuó. Además, dio su opinión sobre la presencia de la exministra de Seguridad, Patricia Bullirch, en la convocatoria vecinal. "Yo no sabía que iba a venir a la movilización, yo solo la saludé, pero hubiera hecho lo mismo incluso con Hebe de Bonafini, todos son bienvenidos a acompañarnos", indicó. Frutos calificó como "usurpadores-terroristas de Mascardi" y dijo que "están solicitando una audiencia urgente con el presidente de la Nación", lo que consideró "insólito ya que venían desconociendo el Estado argentino". "Yo no niego a los pueblos originarios, pero la Constitución Nacional en su Art. 16 dice no admitir prerrogativas de sangre cuando alguien comete un delito", dijo. Además de cuestionar la tardía reacción por parte del Ejecutivo Nacional frente al conflicto, un reclamo al que también se ha sumado la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, Frutos lamentó la situación de su complejo La Cristalina, que fue incendiado en marzo de 2020 y desde hace una semana se encuentra usurpada. "No pudimos recuperar la Cristalina; cuando uno judicializa una denuncia por usurpación, uno deja de tener potestad sobre su propiedad, por lo que estaría cometiendo un delito si intento volver a instalarme en mi lugar", explicó. Además, el titular de la Junta Vecinal de Villa Mascardi expresó que "estos grupos tienen abogados muy vivos, privados, pagados por los organismos de Derechos Humanos". Y, por último, cerró con una crítica al titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández: "El ministro no puede seguir haciéndose el distraído". NA