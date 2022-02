Sin burbujas y con presencialidad plena, los alumnos y alumnas de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza vuelven este lunes a las aulas con un nuevo protocolo para el ciclo lectivo 2022.

El regreso a clases en la Ciudad de Buenos Aires estará marcado por la supresión de los protocolos que regían para prevenir los contagios de coronavirus, como el sistema de burbujas por aula o el aislamiento de aquellos estudiantes que eran contacto estrecho de un caso positivo, en tanto que permanecerá vigente el uso del barbijo para alumnos de cuarto grado en adelante.

A diferencia del año pasado, la Ciudad decidió relajar las medidas sanitarias que fueron implementadas en 2021 y transformar los protocolos de cuidado en "recomendaciones" para la comunidad educativa, las cuales fueron elaboradas por los Ministerios de Salud y de Educación.

Puntualmente, quedó determinado "el fin del sistema de burbujas por aula y "la dinámica escolar regresará a la normalidad y todos los espacios de interacción de los chicos serán libres".

Además, no se aislarán a los alumnos por contacto estrecho de un caso positivo "para minimizar la pérdida de días de clases presenciales" y a partir del lunes "se le dará avisó a las familias para que puedan advertir rápidamente cuando un alumno presente síntomas compatibles con el Covid".

"Dejará de ser obligatoria la demarcación del sentido de circulación en los pasillos; el ingreso escalonado al inicio de la jornada; las burbujas en los recreos y los turnos en el comedor", precisaron las fuentes porteñas.

Por último, el uso del tapaboca no será obligatorio para los chicos de hasta tercer grado inclusive "con el fin de favorecer el aprendizaje en una etapa clave de la comprensión lectora", mientras que desde cuarto grado si deberán utilizarlo dentro del aula.

En Mendoza, las autoridades sanitarias junto a la Dirección General de Escuelas (DGE) dieron a conocer el protocolo para la vuelta a clases que al igual que la Ciudad elimina las burbujas.

En un comunicado difundido hoy, la DGE señaló que el uso de barbijos será obligatorio para docentes y estudiantes a partir del primer grado, y las aulas deberán garantizar la ventilación, manteniendo el mayor distanciamiento posible.

Con respecto al aislamiento ante casos de coronavirus, el protocolo mendocino establece que "los casos positivos con esquema completo de vacunación requieren siete días de aislamiento y tres a la vuelta de cuidados relacionados al distanciamiento. En el caso de los no vacunados serán diez días de aislamiento. Los casos sospechosos sin síntomas no se aíslan. Los casos sospechosos con síntomas se aíslan hasta tanto no se corrobore que es un caso positivo".

A su vez, la resolución que establece el protocolo, las DGE consideró que "las escuelas deben promover la vacunación en la comunidad escolar, al brindar información acerca de la vacunación contra el Covid-19, fomentar la confianza y seguridad con respecto a la vacuna, y elaborar políticas y prácticas favorables para que vacunarse sea lo más sencillo y conveniente posible".

En otro tramo, la DGE señala que "un aula 'cuidada y segura' es un aula donde se combinan todas las medidas posibles de protección. Las medidas de prevención reducen el riesgo, pero no lo eliminan completamente. Contar con una población escolar vacunada adecuadamente, con uso adecuado de barbijo, ventilación apropiada del aula, e higiene correcta de las manos y del entorno escolar, son los pilares para minimizar el riesgo de infección por Covid 19 y facilitar la presencialidad cuidada". (Télam)