El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) realizó hoy un homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín a 14 años de su fallecimiento, en un acto donde dirigentes del centenario partido honraron su "legado" y destacaron su "coraje y dignidad". "Hoy nos reunimos en el Cementerio de la Recoleta a homenajear a Raúl Alfonsín. A 14 años de su muerte, seguimos trabajando por los ideales que sembró en el partido Radical. Por siempre gracias, Raúl", publicó la Unión Cívica Radical en su cuenta de la red social Twitter. Por su parte, el titular del radicalismo, Gerardo Morales, se expresó a través de las redes sociales, ya que no pudo estar presente en el homenaje porque se encuentra recuperándose luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por cálculos renales el pasado martes. "Raúl Alfonsín representa el compromiso del radicalismo con las instituciones, los derechos humanos y la Constitución. Hoy recordamos al presidente que inauguró el periodo democrático más largo de la República Argentina. Su coraje y dignidad son nuestra bandera", posteó Morales. El homenaje se realizó en el Cementerio de la Recoleta, ubicado en la calle Junín 1.760 de la Ciudad de Buenos Aires, donde descansa el cuerpo del ex mandatario, quien falleció el 31 de marzo de 2009, en un mausoleo propio. "Hay que pedirle disculpas a Alfonsín porque partió con todos los deberes hechos y hoy nuestra generación es la que debe terminar de cumplir con los deberes que todavía no pudimos", aseguró la vicepresidenta de la UCR nacional, María Luisa Storani, en un comunicado. Además, la dirigente dijo que queda pendiente enfrentar "las corporaciones, las "democracias populistas y la destrucción de la democracia" por parte de dirigentes como el diputado Javier Milei y aseguró que en el partido son "responsables porque la gente busca respuestas de la UCR". "Tenemos excelentes candidatos en el partido y auguro que tendremos un presidente radical. Alfonsín supo unir a todos y dio demostraciones de la preocupación de buscar caminos aún con disidencias. Esa es la democracia. Queremos brindar a la Argentina un cambio necesario", expresó Storani. En sintonía, el referente y ex diputado radical, Marcelo Stubrin, recordó la figura del expresidente y aseguró que "Alfonsín está en la historia y nosotros solo somos servidores de esa historia". "Alfonsín jamás pensó que era un paseo por el parque garantizar la democracia, disciplinar militares, la puja distributiva y ordenar el país. Sin embargo él encabezó la marcha que era la marcha de muchos miles", subrayó Stubrin. A su turno, la presidenta de UCR Capital, Mariela Coletta, recordó: "Después de ser presidente de la Nación, Alfonsín no sé dedico a una vida protocolar sino que estuvo siempre a disposición de este partido: tenía clarísimo que quería unademocracia con contenido social". Asistieron al encuentro el senador Daniel Kronenberger, los diputados Maximiliano Abad y Carla Carrizo, el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, el Secretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, el ex intendente, Facundo Suárez Lastra y la ex vicegobernadora de la provincia deBuenos Aires, Elva Roulet, entre otros. MD/MG/SPC NA