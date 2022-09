Estudiantes de distintas escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires en las que se mantienen tomas y otras medidas de lucha por parte del alumnado, que reclama mejoras en el sistema educativo porteño, coincidieron en destacar que el principal problema es "la carencia de diálogo" con las autoridades y que no se tiene en cuenta a la comunidad educativa y a los estudiantes en particular "con los reclamos ni con las propuestas".

"El principal problema es la no consulta a las comunidades educativas, la carencia de diálogo y de acercarse a los colegios y a los pibes a ver qué pasa. Tomamos el colegio y la única respuesta de (Soledad) Acuña fue un tuit, no se acerca a tener un espacio de diálogo con nosotros", aseguró a Télam Catalina, integrante del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, que desde el viernes sostiene una toma de la institución en reclamo de mejores condiciones edilicias y viandas en mayor cantidad y calidad.

Y continuó: "Todo problema que podamos señalar del sistema educativo actual nace de que no se nos consultan las cosas, que no se habla con las comunidades educativas y que no se nos tiene en cuenta con nuestros reclamos ni con nuestras ideas".

En ese sentido, los estudiantes de las distintas instituciones educativas porteñas coincidieron en que fueron "reiterados" los pedidos al Ministerio de Educación porteño para mantener espacios de diálogo en los cuales se pueda abordar "de manera conjunta" los problemas que atraviesan las comunidades educativas.

"No solo tenemos reclamos, también tenemos propuestas. No venimos simplemente a señalar el error, tenemos un colegio y una educación que soñamos, que pensamos y que queremos, pero no se nos escucha", sostuvo la joven. Y aseveró: "Los pibes, los docentes y las familias quedamos relegados de la educación".

Ante la "sostenida" falta de respuestas de la cartera educativa, Catalina aseguró que queda en evidencia que "no hay interés en mejorar la educación y el foco está puesto en términos de marketing y electorales".

"El sistema educativo hoy en día es un desastre, lo vivimos los pibes todos los días. Pero nunca obtenemos respuesta ni del Ministerio de Educación ni del Gobierno de la ciudad, que gobierna hace 15 años y se la pasa haciendo campaña con que somos su prioridad y que la educación va primero", aseguraron por su parte Muriel y Julia, representantes del Centro de Estudiantes del colegio Mariano Moreno, que se sumará a la toma desde las 18.

"La verdad es que no nos dan respuesta y no podemos seguir estudiando en estas condiciones", coincidieron las alumnas.

Esta mañana se sumaron a la medida de lucha que sostienen desde el viernes el Acosta los estudiantes de la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas "Sofía Esther Broquen de Spangenberg" y la Escuela Superior Especializada en Artes Visuales N° 1 de Cerámica.

Eliana, la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Cerámica N° 1, dijo a Télam que hace más de una década "venimos pidiendo la ampliación del edificio, que se cae a pedazos, tiene goteras y partes de las escaleras rotas".

"Los trabajos se nos arruinan y los hornos también; arreglarlos sale 80.000 pesos. Con esfuerzo de los padres tenemos que salir a bancar los arreglos edilicios, cuando en realidad es el gobierno el que nos lo debería dar", aseguró.

La medida de fuerza decidida entre los estudiantes, indicó, fue motivada por la falta de respuestas ante "las cartas que mandamos, las veces que preguntamos, hemos hecho marchas".

"Queremos que nos escuchen porque realmente queremos construir una comunidad educativa, un plan de educación mejor", sostuvo.

En tanto, el Centro de Estudiantes del Instituto de Educación Superior "Juan Ramón Fernández" anunció que llevarán adelante un pernocte en la noche del martes y un "semaforazo" a partir de las 12 horas del miércoles, en las calles Callao y Córdoba, junto a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Roque Sáenz Peña".

"Lo hacemos tanto por el tema de las pasantías como por el régimen de faltas, dos resoluciones que son inconsultas", señaló Amparo, integrante del Centro de Estudiantes de la institución.

En coincidencia con sus pares, la joven apuntó que "el mayor objetivo del reclamo que estamos llevando es que Acuña nos reciba, que nos de una reunión que hace más de cuatro años nos cansamos de pedir".

"A estas instancias tenemos que llegar cuando las instancias de diálogo no existen", dijo Amparo y destacó la importancia de que las comunidades educativas "formemos parte de las discusiones". (Télam)