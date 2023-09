El polista Cruz Novillo Astrada, que atropelló y mató con su camioneta 4x4 a un joven en el barrio porteño de Retiro, “va a declarar por zoom” ante el juez Carlos Bruniard, aseguró esta mañana su abogado Rafael Cúneo Libarona, quien advirtió que fue el peatón el que incurrió “en una imprudencia” al cruzar la avenida 9 de julio.

Cúneo Libarona sostuvo que su cliente se fugó inicialmente del lugar del siniestro porque la situación “le generó miedo, temor, pánico” y “pensó que había más personas”.

“Si me bajo me fajan, me linchan”, dijo el letrado respecto a lo que pensó el polista en el momento, tal como luego le trasnmitió.

No obstante, según su abogado, Novillo Astrada llamó “inmediatamente al 911”, cuando se fue del lugar.

“No sabía el estado de la persona accidentada”,dijo el abogado respecto a lo que le relató su cliente y agregó que, tras pasar por la casa de su madre, se presentó “espontáneamente en la comisaría”.

“Habremos tardado una hora en llegar”, remarcó Cúneo Liberona ante los medios, para luego destacar que su cliente estuvo a “disposición” para que le hicieran los controles de alcoholemia con análisis de orina y sangre.

Poco antes de las 11, el abogado dijo que el polista “va a declarar por zoom” ante el juez de la causa que lo imputó por “homicidio culposo” y anticipó el llamado al 911 “quedó registrado" y se presentará "como prueba” ante la Justicia

De cualquier forma, el abogado advirtió que “es el peatón el que incurre en una imprudencia porque circula con el semáforo habilitado a los vehículos, no cruza por la calzada peatonal y no frena en ningún momento”.

Y sostuvo que la familia del polista “están a disposición” de los familiares de la víctima y ofreció que lo llamen a su estudio.

El siniestro vial se produjo ayer a las 5.20 en la avenida 9 de Julio casi esquina Arroyo, cuando el vehículo que conducía el polista Cruz Novillo Astrada, hijo de Eduardo, expresidente de la Asociación Argentina de Polo, embistió a un peatón y, en vez de detenerse, siguió.

Posteriormente, se hizo presente en dependencia policial el abogado del conductor, Rafael Cúneo Libarona, para ejercer su representación legal y luego hizo lo propio el imputado, quien entregó la camioneta Volkswagen Amarok y quedó detenido.

"El conductor venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en colorado, y cuando le da el semáforo verde arranca. El accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar pero se le cruzó repentinamente al automovilista, que se asusta, llega a la casa de la madre y vienen la madre y el padre a la comisaría y se presentan espontáneamente", dijo ayer a Télam Cúneo Libarona.

Según las fuentes policiales, la víctima, que no portaba ningún tipo de identificación, sería una persona en situación de calle y tendría "aproximadamente 25 años de edad, 1,70 metros de estatura y contextura robusta".

En junio de 2021 Justo Novillo Astrada, hermano mellizo de Cruz, falleció a los 22 años en un accidente en la ruta 8, cerca de San Antonio de Areco.

(Télam)