El Papa Francisco remarcó el sábado que las iglesias de Sudán del Sur "no pueden permanecer neutrales", sino que deben alzar la voz contra la injusticia y el abuso de poder, mientras él y otros dos líderes cristianos llevaban a cabo una misión de paz en el país más nuevo del mundo. En su primer día completo en Sudán del Sur, Francisco se dirigió a los obispos católicos, sacerdotes y monjas en la catedral de Santa Teresa de la capital, Yuba, mientras el arzobispo de Canterbury y el jefe de la Iglesia de Escocia celebraron servicios en otros lugares. Sudán del Sur se separó de Sudán en 2011, pero en 2013 se sumió en una guerra civil en la que los grupos étnicos se enfrentaron entre sí. A pesar de un acuerdo de paz en 2018 entre los dos principales antagonistas, los combates interétnicos han seguido matando y desplazando a un gran número de civiles. "Hermanos y hermanas, también nosotros estamos llamados a interceder por nuestro pueblo, a alzar la voz contra la injusticia y los abusos de poder que oprimen y utilizan la violencia para sus propios fines", dijo Francisco, añadiendo que los líderes religiosos "no pueden permanecer neutrales ante el dolor causado por los actos de injusticia". En Sudán del Sur hay 2,2 millones de desplazados internos, de una población total de unos 11,6 millones, y otros 2,3 millones han huido del país como refugiados, según Naciones Unidas. La pobreza extrema y el hambre son moneda corriente, y dos tercios de la población necesitan ayuda humanitaria como consecuencia del conflicto y de tres años de inundaciones catastróficas. En la catedral, Francisco escuchó a una monja contar cómo dos de sus compañeras fueron asesinadas en una emboscada cerca de Yuba en 2021. "Preguntémonos qué significa para nosotras ser ministras de Dios en una tierra marcada por la guerra, el odio, la violencia y la pobreza", dijo Francisco, y después dirigió oraciones por ellas. "¿Cómo podemos ejercer nuestro ministerio en esta tierra, a orillas de un río bañado por tanta sangre inocente?", preguntó, en referencia al Nilo Blanco, que atraviesa el país. Francisco, el arzobispo de Canterbury Justin Welby y el moderador de la Iglesia de Escocia Iain Greenshields se reunirán con personas desplazadas por la guerra y escucharán sus historias más tarde el sábado. Los tres líderes cristianos, en una "peregrinación de paz" sin precedentes, participarán más tarde en una vigilia ecuménica de oración al aire libre en el mausoleo de John Garang, héroe de la liberación de Sudán del Sur, a la que se espera que asistan 50.000 personas. La visita conjunta es la primera de este tipo en la historia cristiana. Sudán del Sur es predominantemente cristiano y decenas de miles de personas se alinearon en las calles de la capital, Yuba, para dar la bienvenida al pontífice con cantos, tambores y ululares el viernes, cuando llegó desde la República Democrática del Congo. En un enérgico discurso dirigido a los líderes de Sudán del Sur, entre ellos el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar, anteriormente enfrentados, Francisco les imploró que renunciaran a la violencia, el odio étnico y la corrupción. En el mismo acto, Welby dijo que le apena que la violencia haya continuado tras el acuerdo de paz de 2018 y un encuentro en 2019 en el Vaticano durante el cual el Papa se arrodilló para besar los pies de los líderes beligerantes, rogándoles que trajeran la paz a Sudán del Sur. "Me entristece que sigamos oyendo hablar de tanta tragedia

Esperábamos y rezábamos por más. Esperábamos más. Ustedes prometieron más", dijo Welby a los líderes reunidos. En su propio discurso, Kiir afirmó que su gobierno está firmemente comprometido con la consolidación de la paz en Sudán del Sur. Reuters-NA NA