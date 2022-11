El papa Francisco celebró una misa para miles de católicos en Bahrein, emocionando a los miembros de la pequeña comunidad católica extranjera de todo el Golfo e instándoles a mostrar amabilidad con sus anfitriones, aunque a veces se sientan maltratados. La multitud de unas 30.000 personas que llenó el Estadio Nacional de Bahrein fue la segunda mayor reunión para una misa papal en la Península Arábiga, después de una que atrajo a más de 100.000 en los Emiratos Árabes Unidos en 2019. "Esto es un milagro", expresó Mary Grace Fortes, de 36 años, una filipina que trabaja en la recepción de un hotel en Bahrein

"Es muy importante para nosotros". Como muchas mujeres filipinas que trabajan fuera de su país, Fortes está casada y envía dinero a su país para ayudar a mantener a su familia, incluidos su marido y su hijo de 16 años. Cientos de trabajadores extranjeros católicos fueron transportados en autobús a través de la calzada del Rey Fahd, de 25 kilómetros, que une Bahrein con Arabia Saudita, donde no hay iglesias y donde los católicos no pueden practicar el culto abiertamente. En su homilía, Francisco pareció elogiar la política relativamente abierta de Bahrein hacia los no musulmanes. "Esta misma tierra es una imagen viva de la coexistencia en la diversidad, y de hecho, una imagen de nuestro mundo, cada vez más marcado por la constante migración de los pueblos y por el pluralismo de ideas, costumbres y tradiciones", expresó. Los trabajadores extranjeros, muchos de ellos procedentes de Asia, constituyen la columna vertebral de las economías del Golfo, trabajando en sectores como la construcción, la hostelería, el transporte y el sector del petróleo y el gas. La Organización Internacional del Trabajo afirma que los trabajadores inmigrantes del Golfo se enfrentan desde hace tiempo a problemas como la explotación por parte de las agencias de contratación y los empleadores, las malas condiciones de trabajo, el acceso limitado a la justicia y la escasa o nula libertad de asociación. Francisco instó a sus oyentes a ser amables, incluso con los nativos de la zona del Golfo que no les tratan bien, diciendo que esto era clave para el mensaje del Evangelio de amar a tus enemigos. Un portavoz del gobierno de Bahrein dijo que 111 nacionalidades asistieron a la misa en el estado insular, donde los extranjeros constituyen aproximadamente la mitad de la población del país, de aproximadamente 1,5 millones de personas. Las oraciones de los fieles durante la misa se leyeron en lenguas habladas por los trabajadores extranjeros, entre ellas el tagalo, el swahili, el malayalam, el tamil y el konkani. A la misa asistieron uno de los hijos del rey Hamad bin Isa Al Khalifa y varios ministros del gobierno. (Reporte adicional de Ghaida Ghantous en Dubái; Editado en Español por Ricardo Figueroa) Reuters-NA NA