El Gobierno nacional, a través del PAMI, otorgará apoyo financiero a la cooperativa que conduce el policlínico ADOS de Neuquén, para evitar el remate del edificio tras la quiebra decretada por la justicia en 2004, informaron hoy integrantes de la entidad.

La presidenta de la cooperativa, Patricia Obreque, dijo en conferencia de prensa que “la jueza que tramita una quiebra interminable e injusta, ha resuelto que, para pagarle la deuda a los abogados que intervinieron en dicha quiebra, hay que rematar el edificio donde funciona la clínica”.

“Queremos anunciarles que, además de nuestra lucha inquebrantable, ahora tuvimos respuestas firmes de parte del Estado Nacional, que sí quiere preservar la clínica y la salud de nuestros mayores”, señaló.

Obreque sostuvo que “en breve podremos formalizar acuerdos de trabajo con PAMI, cuyo apoyo y acompañamiento nos dará nuevas herramientas para revertir de forma definitiva este inescrupuloso proceso de quiebra que aún nos persigue”.

MIRÁ TAMBIÉN Un estudio reveló un fuerte cuestionamiento entre usuarios al tratamiento mediático del Wandagate

Debido a la quiebra decretada en el 2004, síndicos y abogados que participaron de ese proceso acudieron a la justicia para cobrar sus honorarios, en tanto ese mismo año se constituyó la cooperativa de trabajadores del centro de salud para sostenerlo hasta la actualidad.

La presidenta de la cooperativa recordó que “los trabajadores nos hicimos cargo desde 2004, y desde ese momento abonamos un alquiler en forma de canon locativo, del cual se fueron cobrando los acreedores. Ahora, la jueza quiere rematar el inmueble para que cobren los síndicos de la quiebra”.

Click to enlarge A fallback.

“Quieren rematar esta clínica, que no es cualquier clínica; es el lugar donde se atienden 30 mil adultos mayores que de otro modo se quedarán sin atención ni cobertura médica”, dijo, al destacar que es el principal prestador del PAMI en la región.

Obreque sostuvo que “queremos informarle a la jueza de la quiebra que no estamos solos, que no estamos rendidos, que no nos han vencido y que acá, estos trabajadores daremos todo de nosotros para continuar brindando este esencial servicio para nuestro pueblo.”

MIRÁ TAMBIÉN Confirmaron condena de seis años para un hombre que abusó sexualmente de su esposa

“Vaciaron, entregaron y fundieron un policlínico modelo”, dijo, y agregó que “los trabajadores lo recuperamos, mantuvimos su historia, su espíritu y sus objetivos, y a cambio, en lugar de ayudarnos, hemos recibido solo castigo, de una parte del poder judicial que debería cuidarnos”.

Ratificó que “ahora los trabajadores, en conjunto con el gobierno nacional, vamos a evitar que se siga considerando que pagar una deuda a un grupo de abogados, es más prioritario que la vida de nuestros abuelos y abuelas”.

El policlínico fue fundado en 1958 por la obra social de los ferroviarios bajo la denominación de Asociación Neuquina de Obras Sociales (ANDOS), pasó por diversos procesos tras la desaparición de esa obra social, y desde el 2004 -al decretarse la quiebra- profesionales y trabajadores de la entidad conformaron la cooperativa que actualmente está al frente de su conducción.

Durante la conferencia de prensa, los trabajadores recibieron el respaldo del senador nacional del Frente de Todos de Neuquén, Oscar Parrilli, de diputados provinciales, dirigentes de gremios de la provincia y miembros de organismos de Derechos Humanos. (Télam)