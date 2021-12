El paciente de 38 años, primer caso detectado de la variante Ómicron de coronavirus en el país, "no tiene síntomas y está en buen estado de salud", actuó de forma "sumamente responsable" cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y cuenta con las dos dosis de la vacuna, informaron autoridades sanitarias de San Luis, en tanto especialistas remarcaron la importancia de completar el esquema de vacunación.

En declaraciones a Télam Radio, el director de Epidemiología de San Luis, Rodrigo Verdugo, informó que el hombre se encuentra aislado junto con su esposa y sus dos hijas.

"Se trata de un ciudadano de Villa Mercedes que viaja a Sudáfrica por razones laborales, regresó el día 28 de Johannesburgo con escalas en Estados Unidos y llega a Ezeiza el día 30", explicó.

En el aeropuerto se "realizó un test rápido que le da negativo y en un auto alquilado, con chofer, viaja hasta la ciudad de Villa Mercedes, donde comienza a hacer el aislamiento", agregó.

"En su domicilio el día 2 de diciembre recibe la noticia de que las personas con las que había trabajado en Johannesburgo dieron positivo para Covid, con lo cual concurre a un puesto de testeo de Villa Mercedes, anuncia la situación, le hacen un test rápido que resulta positivo y toman la muestra para PCR", relató.

Tanto él como su "familia están aislados, en buen estado de salud", indicó y destacó que "todos cuentan con dos dosis de vacunas".

Por su parte, la ministra de Salud de San Luis, Silvia Sosa Araujo, dijo a Radio 10 y AM990 que el hombre "cumplió con todos los protocolos" y que "se comunicó con nosotros en forma muy rápida cuando se enteró de que sus compañeros (con los que estuvo en Sudáfrica) dieron positivo".

"Es sumamente responsable y eso nos permitió estar desde el primer momento atentos desde su ingreso a la provincia", subrayó.

La funcionaria explicó que el hombre, luego de informar su situación a la cartera sanitaria, comenzó "al día siguiente con el aislamiento correspondiente a pesar de que no le correspondía por protocolo, porque tenía el esquema de vacunación completo y el test rápido le había dado negativo".

La funcionaria puntualizó que luego del resultado positivo del 2 de diciembre funcionarios puntanos se comunican con Nación "y se realiza el primer tamizaje en el laboratorio de salud pública de la provincia, que determina que se trata de la variante Ómicron o Alpha".

Tras los resultados obtenidos en la provincia de San Luis, el Instituto Malbrán confirmó que se trata del "primer caso de variante Ómicron en Argentina en un viajero procedente de Sudáfrica".

Sosa Araujo remarcó que el conductor del remise que lo trasladó a San Luis se encuentra aislado en Buenos Aires, con seguimiento del Ministerio de Salud de Nación.

En cuanto a la situación del resto de los pasajeros del avión donde regresó a Buenos Aires el paciente puntano, Sosa Araujo aclaró: "en realidad, hasta que llegó a Ezeiza (el hombre) era negativo y cuando se bajó dio también negativo; seguramente venía positivizándose y no alcanzó a contagiar a nadie, cosa que no vamos a poder detectar".

Sobre el caso, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó también: "En el momento que le avisaron (que había estado con personas que tenían diagnóstico de Covid en Sudáfrica) se acercó al sistema de Salud de San Luis que también reaccionó rápidamente; está asintomático, con dos vacunas y con antecedente de Covid-19 en marzo de este año".

"En cualquier momento podía entrar la Ómicron, porque la movilidad global, si bien no está normalizada, está en proceso de aumento; algunos países comenzaron a secuenciar en forma retrospectiva y encontraron la variante desde antes que se detectara en Sudáfrica, así que es posible que sean más países los que ya la tienen y que no lo sepan", dijo la funcionaria en declaraciones a radio Futurock.

No obstante, y frente a la alta tasa de vacunación de la Argentina, Vizzotti sostuvo que "hay perspectivas optimistas de que la variante Ómicron, aunque sea muy transmisible, no genere un problema para la salud pública; eso es lo que buscamos, no buscamos que no haya casos, sino que sean lo más leves posibles".

En relación a las características de la nueva variante, señaló que "si bien tiene más mutaciones -incluso que Delta- en un área relevante del virus, hasta ahora no estamos viendo que eso impacte en tener una enfermedad más grave o letal; y falta un par de semanas para ver si escapa o no a las vacunas".

Por su parte, el virólogo molecular Mario Lozano dijo a El Destape Radio: "Es probable que no logremos vencer al virus completamente, pero tampoco lo necesitamos. Sí necesitamos convertirlo en un virus que genere enfermedad leve, que no requiera hospitalización ni lleve a la muerte, y es un escenario que podemos lograr con vacunas".

"Si el virus sigue circulando en países sin vacunación, puede haber variantes nuevas preocupantes. Hay que vacunar a todo el mundo", aseguró.

A su vez, el infectólogo Javier Farina, quien forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, señaló: "Ómicron seguramente contagia más, es muy probable que las vacunas disponibles sirvan, pero la protección se reduzca en algún porcentaje".

"Si genera cuadros más graves todavía no lo podemos responder. Veremos el espejo de Sudáfrica o de Europa respecto a la evolución de las hospitalizaciones de los casos graves de los infectados con esta variante", sostuvo en declaraciones a El Destape Radio. (Télam)