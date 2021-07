El obispo de la diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego con sede en Río Gallegos, Jorge García Cuerva, dijo hoy que vive su nombramiento como miembro de la Congregación para los Obispos "con total humildad y compromiso con la Iglesia que propone el papa Francisco", de "pobres para los pobres".

"Es una misión que me pide el papa Francisco, de acompañar más de cerca a la Congregación para los Obispos, que implicará algunos viajes a Roma, que iré viendo en la marcha de qué se trata y que vivo con total humildad y compromiso", dijo a Télam el prelado.

García Cuerva (53) dijo que "es un compromiso más de acompañar de cerca a la iglesia que propone Francisco, esta iglesia en salida, esta iglesia de pobres para los pobres, esta iglesia donde nos pide pastores con olor a oveja. Tiene que ver un poco con todo eso".

El obispo de la diócesis más austral dijo no tener otra información "más que el llamado que me hizo el Papa haciéndome esta propuesta el viernes pasado, y ayer, la noticia que dio a conocer la Santa Sede".

MIRÁ TAMBIÉN Los factores de riesgo que pueden provocar un ACV son los mismos que complican un cuadro de Covid

"El papa Francisco me lo propuso, por supuesto le dije que sí, y después me enteré ya por la comunicación oficial, no estaba enterado que iba a ser tan rápido", añadió.

García Cuerva agregó que "estará abierto a las instrucciones que vaya recibiendo para poder informarlos a todos".

El obispo dijo a esta agencia que a pesar de ser sacerdote diocesano de San Isidro originalmente, cuando Francisco era cardenal en Buenos Aires, no había tenido relación con el Sumo Pontífice hasta que fue Papa.

"Nos fuimos conociendo con el tiempo, fundamentalmente en el tiempo en que él asumió como papa y después me nombró obispo a mí", destacó.

MIRÁ TAMBIÉN Aprueban en comisión en Senado un proyecto para reciclar neumáticos en desuso

García Cuerva nació en Río Gallegos "por una cuestión meramente accidental, mi padre es odontólogo asimilado a la Fuerza Aérea, tuvo la responsabilidad de trabajar en ese momento en Río Gallegos, y por eso nací aquí", aunque aclaró que con 2 años con su familia se radicó primero en la ciudad de Buenos Aires, primero, y luego en Vicente López.

El sacerdote fue nombrado por Francisco padre obispo de la Diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con sede en Río Gallegos, el 3 de enero de 2019, ministerio pastoral que desempeña desde el 23 de marzo de 2019.

García Cuerva es licenciado en Teología con especialidad en Historia, abogado y licenciado en Derecho Canónico.

La Congregación para los Obispos tuvo su origen en la Congregación para la Erección de Iglesias y Provisiones Consistoriales fundada por el papa Sixto V el 22 de enero de 1588, según informó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA). (Télam)