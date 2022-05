El Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó un repaso sobre la aplicación en casos penales de la ley de identidad de género al cumplirse diez años de su promulgación, normativa que reconoce el derecho de todas las personas a que sea respetada su identidad de género autopercibida.

La ley 26.743 de identidad de género fue promulgada el 23 de mayo de 2012 tras años de lucha por parte del colectivo LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) con el objetivo de reconocer el derecho que tienen todas las personas a que sea respetada su identidad de género y al libre desarrollo de esa identidad.

La normativa, además, hace foco en que se podrá pedir la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida y, según la misma, “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad”

El MPF trabaja incorporando perspectiva de género y diversidad para desarrollar su política criminal y “lograr un litigio acorde a los parámetros internacionales en la materia” y a diez años de la reglamentación de la Ley, destacó algunos casos en los que la actuación fiscal se orientó al aseguramiento de los derechos de las personas LGBTI+.

Y realizó un recorrido por algunos casos en los que tomaron intervención.

En octubre de 2017, la Policía de la Ciudad presentó una denuncia por venta de estupefacientes en el barrio de Constitución detectado a través de las cámaras de seguridad y la Fiscalía Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, se ordenó investigación con el foco en dilucidar “si en las inmediaciones del lugar funcionaba algún tipo de organización criminal que se valiera de mujeres trans en situación de vulnerabilidad”, precisó el MPF a través de un comunicado.

En 2019, el fiscal consideró correspondiente sobreseer a las cinco acusadas en base al estado de “necesidad disculpante” que logró acreditarse en el expediente donde se estableció que el contexto y la dimensión construida del género autopercibido incidieron en forma directa sobre la imputación.

“Dentro del dictamen se señaló la difícil realidad que atraviesa el colectivo de mujeres trans en general y en ese caso en particular, donde se suma la condición de inmigrantes provenientes de hogares pobres, las escasas oportunidades de inserción en el mundo del trabajo, circunstancia que implica un cuadro de vulnerabilidad extrema y, por ende, un menoscabo en su libre determinación”, precisó el organismo a través de su página web.

“Los homicidios por odio no son cualquier homicidio: están dirigidos a un grupo muy vulnerable y no se han visto reconocidos históricamente ni social ni policial ni judicialmente como hechos de gravedad. Estos hechos son graves no solo por la afectación a la vida que puedan tener sino porque van contra la identidad de género, contra la libertad de una persona de ser quien se siente que es”, explicó el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi cuando solicitó una condena de 20 años de prisión para un hombre que intentó asesinar a una mujer trans.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº5 consideró que el hombre era responsable por el delito de “homicidio agravado por odio a la identidad de género y su expresión y por haberlo cometido un hombre contra una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa”, y lo condenó a catorce años y seis meses de prisión.

Durante el proceso judicial se determinó que el 14 de agosto de 2019 el imputado ingresó a la vivienda de la víctima, una mujer trans, a quien había conocido a través de redes sociales con la excusa de terminar unos arreglos que había comenzado en el baño y que fue en ese cuarto donde la golpeó, electrocutó y mató, efectuándole golpes de puños y con un martillo.

La agresión fue acompañada de una serie de insultos por su condición sexual, por lo que el fiscal sostuvo que: "El nivel de violencia fue más allá de la intención de matar sino que estuvo destinado a borrar a la víctima” y remarcó que el imputado “utilizó distintas formas para agredirla: no solo para matarla, sino para mostrar su odio”. (Télam)