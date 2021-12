El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una campaña de concientización sobre el uso de la pirotecnia en la que advierte a través de un video que el 50% de las víctimas de la utilización de estos artículos son niños y el 25% de los heridos son solo espectadores.

"La pirotecnia no es un juego" es el título de la campaña donde el MPT recomienda que "los adultos que decidan usar pirotecnia lo hagan en lugares abiertos, no la guarden en bolsillos ni la expongan al sol o fuentes de calor" y que los niños "no deben manipular pirotecnia de ningún tipo".

Por otra parte, el MPT alertó acerca de las lesiones auditivas que puede provocar el uso de pirotecnia sonora, principalmente en bebés y niños cuyo sistema auditivo es más vulnerable.

También es importante señalar que la utilización de las denominadas "bengalitas y estrellitas" no son inofensivas, ya que también pueden prender fuego la ropa o causar heridas en los ojos por las chispas que desprenden.

MIRÁ TAMBIÉN Registran las cifras más altas de contagios de coronavirus en cuatro meses en Córdoba

Además, indicó que los elementos "hay que encenderlos en el suelo, nunca en las manos ni dentro de ningún objeto como latas o botellas entre otros. Si no llegaran a explotar no deben tocarse, hay que arrojarles agua y mantenerse lejos".

"Las estadísticas indican que en su mayoría son niños los que llegan a las guardias con mutilaciones, quemaduras o lesiones oculares importantes", precisó el MPT.

Click to enlarge A fallback.

Las personas que atraviesan una internación o son usuarios de los servicios de salud mental "son muy vulnerables a los ruidos", unto a los que tienen diagnosticado Trastorno del Espectro Autista "ya que tienen hipersensibilidad auditiva y la sufren con particular intensidad".

La campaña se extenderá hasta fin de año y tendrá información respecto de los centros de atención médica y emergencias.

MIRÁ TAMBIÉN Tras una semana de búsqueda, hallaron vivo a turista de 76 años desaparecido en Salta

También se publicará en las redes sociales: Facebook @mptutelar, Twitter @mptutelar y estará en la página web del MPT http://mptutelar.gob.ar/.

(Télam)