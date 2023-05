El matemático argentino Luis Caffarelli recibió hoy de manos del Rey noruego Harald V el Premio Abel, considerado el "Nobel" de la disciplina, en una ceremonia en Oslo en la que la Academia Noruega de Ciencias y Letras lo distinguió por su trabajo en el área de las ecuaciones diferenciales parciales.

Caffarelli, nacido en Buenos Aires en 1948 y actual docente de la Universidad de Texas (Estados Unidos), fue premiado durante una ceremonia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo en la que también participaron la titular de la Academia Lise Øvreås y el presidente del Comité del Premio Abel, Helge Holden.

EL PRESIDENTE FELICITÓ AL MATEMÁTICO ARGENTINO, LUIS CAFFARELLI

Estuvieron en la ceremonia el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el titular noruego de la cartera de Educación e Investigación, Ola Borten.

