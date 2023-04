El ex delantero argentino Sergio "Kun" Agüero confirmó que su ex compañero en la Selección albiceleste Gonzalo Higuain jugará para su equipo de la Kings League, la competencia creada por el streamer español Ibai Llanos y por el ex defensor Gerard Piqué. En un vivo con Ibai, el propio Agüero fue el encargado de anunciar la llegada del "Pipa" a "Kunisports", aunque aún no definieron cuándo participará el ex atacante de River en la novedosa liga. "El único que me confirmó por ahora es el `Pipa` Higuain. No sabemos en qué fecha, pero jugará una jornada", manifestó el "Kun" al dar la noticia. Higuain, retirado en octubre del año pasado como futbolista profesional, a lo largo de su carrera vistió las camisetas de grandes equipos como Real Madrid de España, Juventus y Napoli de Italia y Chelsea de Inglaterra, mientras que compartió plantel en la Selección argentina con Agüero durante varios años

