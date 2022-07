Aficionados a la robótica de toda Argentina tienen plazo hasta el 23 de julio para inscribirse en la “Asimov Cup”, competencia de robótica en las categorías de sumo, minisumo y carreras que el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) organiza de manera gratuita.

La competencia se desarrollará el sábado 30 de 8 a 19 en la sede del ITBA en Lavardén 315 del barrio porteño de Parque Patricios y es impulsada por la representación en ese centro de estudios del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), una de las organizaciones de ingeniería más grandes del mundo.

La actividad es abierta y gratuita, y quienes deseen participar deberán desarrollar con anterioridad sus robots de acuerdo con los reglamentos establecidos por la organización que están disponibles junto a los datos de inscripción en https://ieeeitba.org.ar/asimovcup.

La competencia distingue las categorías sumo, minisumo y carreras; para ello, los robots deberán contar con una homologación, es decir, una verificación previa que asegura el cumplimiento de los requisitos de tamaño y peso.

MIRÁ TAMBIÉN Un muerto y dos heridos graves en un triple choque en una ruta del sureste de Córdoba

Durante el certamen, cada categoría se desarrollará en forma independiente de las otras, y transcurrirán todas en simultáneo el día del evento con los reglamentos están adaptados de la Liga Nacional de Robótica Argentina.

“La idea de organizar esta competencia nace porque después de la pandemia en la que hicimos solo cosas virtuales un grupito quiso volver a las competencias robóticas que se hacían antes, había eventos presenciales que se tuvieron que parar e históricamente antes se hacían en el ITBA, quisimos revivir esa idea para divertirnos nosotros y también para darle a todos la oportunidad a participar”, afirmó en diálogo con Télam el estudiante de bioingeniería y presidente de la rama IEEE en el ITBA, Pedro García.

Al respecto, indicó que “más allá de quienes ganen las luchas o las carreras, participar representa un desafío de ingeniería para cada equipo, porque cada categoría tiene dimensiones fijadas en el reglamento y eso los obliga en el caso de los que hacen sumo a pensar cómo hacer un robot suficientemente pesado para que no lo empujen pero no tan pesado como para que no pueda empujar, y con los que corren carreras como hacerlos livianos pero que no salgan volando en las curvas”.

El estudiante añadió que “para esta competencia se eligieron las tres categorías más populares y se utilizan las reglas de la liga nacional de robótica para que los robots que usen acá los puedan usar en torneos oficiales", y dijo que se esperan "más de 50 equipos participantes", al considerar que están recibiendo "muchas consultas en redes sociales y de parte de otras universidades y colegios secundarios”.

MIRÁ TAMBIÉN Comunidades Mapuches bloquean construcción de piletas de oxidación de líquidos cloacales

“Sabemos que esta es una actividad cara, porque armar un robot para participar no cuesta menos de 50 mil o 60 mil pesos, pero todo lo que se aprende en el desarrollo de un robot es beneficio muy valioso, además vamos a disponer de una zona de mantenimiento por si alguno sufre un desperfecto”, aclaró.

“Es un gran desafío para nosotros llevar a cabo este evento, porque somos conscientes de que la robótica viene creciendo en el país, y es clave que las Universidades y las organizaciones estudiantiles trabajen para fomentar iniciativas de este tipo”, completó García.

Desde su creación como universidad privada en 1959, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires es reconocido por su vocación por la innovación, la tecnología y la excelencia académica en las formaciones de ingeniería y negocios; en ese centro de estudios se dictan las carreras de grado de Licenciatura en Analítica Empresarial y Social, Licenciatura en Gestión de Negocios, Bioingeniería, e Ingeniería Electrónica, Industrial, Informática, Mecánica, Naval, Petróleo y Química.

(Télam)