Técnicos e investigadores del Instituto Nacional del Agua (INA) y de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) trabajan juntos desde principios de agosto en el relevamiento del estado de las aguas subterráneas en la cuenca del Riachuelo.

El INA informó este viernes a través de su página web que la campaña de muestreo contempla la evaluación de la calidad del agua subterránea en 110 pozos a distintas profundidades en acuíferos de la cuenca a nivel freático-Pampeano y en el Puelche y la medición de la profundidad del nivel del agua en todas las perforaciones.

Al igual que en campañas anteriores, se medirán en campo diferentes parámetros como el pH, la temperatura, el potencial de óxido-reducción (ORP), el oxígeno disuelto (OD) y conductividad eléctrica (CE).

Posteriormente, en el laboratorio, se analizarán parámetros generales fisicoquímicos, aniones y cationes mayoritarios, metales pesados, compuestos nitrogenados, sustancias fenólicas y dureza, entre otros.

"Nos complace mucho el inicio de este nuevo Convenio de Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea de la Red de Pozos de la Cuenca Matanza Riachuelo, porque nos permite colaborar una vez más con Acumar y nos brinda la oportunidad de seguir trabajando en una cuenca que conocemos y estudiamos desde hace más de 20 años”, señaló Alejandra Rodríguez Speroni, responsable del Programa de Estudios de Calidad de Agua en Cuencas Hídricas (Pecach) del Centro de Tecnología y Uso del Agua (CTUA) del INA.

“Con los monitoreos se genera información de calidad de agua consistente, que constituye la base y soporte para la toma de decisiones y acciones necesarias para la adecuada gestión del recurso”, remarcó la especialista.

Para las mediciones de nivel, la purga, la toma de muestras y las determinaciones de los parámetros se toma como referencia lo indicado en normativas internacionales tales como las de U.S. EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) y las de California Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de California).

Los procedimientos analíticos contemplan los lineamientos de Standard Methods for the examination of water and wastewater, 23rd edition (Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, edición 23ª); de esta forma, se genera información representativa de las condiciones de los acuíferos y comparable con datos a nivel global.

El director General Ambiental de Acumar, Bruno De Alto, destacó que “los datos recopilados a través de estos monitoreos nos permiten ampliar y actualizar información, índices y herramientas que nos brindan una imagen actual del estado global de la cuenca, lo que resulta fundamental para poder tomar decisiones de gestión para el saneamiento y la recomposición ambiental”.

El trabajo de monitoreo es posible gracias al trabajo colaborativo y al fortalecimiento mutuo de ambas instituciones públicas; el Instituto Nacional del Agua brinda asistencia técnica y científica especializada al tiempo que continúa perfeccionando sus tecnologías y formando a sus investigadores.

(Télam)